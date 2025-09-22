Pericolul RedBull – Norris recunoaște punctul slab al McLaren

Weekendul de cursă de la Baku al celor de la McLaren a fost unul modest, echipa de la Woking ratând șansa de a cuceri titlul mondial al constructorilor din Formula 1 chiar din Azerbaidjan. Pericolul vine de la rivalii de la RedBull, lucru recunoscut chiar și de Lando Norris.

Oscar Piastri a lovit zidul în primul tur, iar australianul a plecat cu zero puncte de la Baku. De cealaltă parte, Lando Norris nu a putut profita atât cât își dorea: a încheiat cursa doar pe locul 7.

Max Verstappen a fost de neoprit în Azerbaidjan, iar evoluția olandezului este una în creștere: s-a impus în ultimele două Mari Premii din sezon.

Lando nu a evitat subiectul RedBull, echipă care a oferit la Baku cel mai rapid monopost de pe grila de start.

Mai mult decât atât, Norris admite că mașina McLaren are limitele sale, cu toate că a dominat până acum sezonul 2025 al Formulei 1.

„Poate fi incredibil de rapidă uneori (n.r. mașina McLaren), dar pe astfel de circuite te poate <pedepsi> imediat dacă faci un singur pas greșit. Asta s-a întâmplat și cu mine, și cu Oscar”, transmite Norris.

Pilotul britanic atrage atenția asupra ascensiunii RedBull din Formula 1.

„Nu cred că am fost la fel de rapizi ca RedBull. Chiar și atunci când îl urmăream pe Tsunoda, au fost zone unde nu aveam nicio șansă să ne apropiem”, a spus Norris.

„Trebuie doar să rămânem concentrați, să reducem greșelile și să extragem tot ce putem din mașină. Va fi greu, dar nu imposibil”, a mai precizat Norris.

Întrebat despre erorile mari făcute de coechipierul Oscar Piastri în Azerbaidjan, Norris i-a luat apărarea acestuia.

„Oscar este un pilot incredibil. Nu cred că oamenii își dau seama cât de ușor este să faci greșeli aici (n.r. pe circuitul stradal de la Baku). Cred că asta arată că mașina noastră nu este ușor de condus”, a conchis Norris pentru Sky Sports F1.

Învingător la Baku, Verstappen se apropie de primele două locuri ale ierarhiei piloților din Formula 1.

Max era înainte de etapa din Azerbaijan la 94 de puncte de Piastri și la 63 de Norris.

Acum, Verstappen se găsește la 69 de primul loc al lui Oscar și la 44 de puncte de Lando.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1