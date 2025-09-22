Hamilton nu ascultă ordinele Ferrari la Baku: „Am judecat greșit”

Grand Prix-ul din Azerbaidjan a fost unul fără strălucire pentru Ferrari, iar mai mult decât atât finalul de cursă a adus și mai multă tensiune. Lewis Hamilton nu a respectat ordinul de echipă și nu i-a redat lui Charles Leclerc poziția din cursă în ultimul tur. „Am judecat greșit”, s-a apărat multiplul campion mondial.

În partea de final a Marelui Premiu de la Baku, Ferrari a făcut un schimb pe circuit între piloții săi.

Inginerii i-au cerut lui Charles Leclerc să-l lase pe Lewis Hamilton să-l depășească pentru că britanicul avea pneuri mai proaspete și un ritm mai bun de cursă.

„Deci, Charles, vrem să schimbăm mașinile în primul viraj și să îl lăsăm pe Lewis să încerce cu mediile”, i-a transmis inginerul Bryan Bozzi. Leclerc s-a conformat imediat.

Lewis nu a reușit însă să mai câștige vreun loc în cursă, cu toate că s-a apropiat amenințător de Lando Norris, ocupant al locului al șaptelea, iar în ultimul tur ar fi trebuit să-i redea locul coechipierului Leclerc.

Doar că cest lucru nu s-a mai întâmplat, iar Lewis a încheiat în fața lui Charles cu 0.464 de secunde.

„În cele din urmă, am judecat greșit”, a declarat Hamilton pentru Viaplay.

„Mi-a spus chiar la final (n.r. că trebuie să fie depășit de Leclerc) și am frânat, dar el a ratat cu patru zecimi, așa că a fost doar o eroare de judecată”, a transmit Lewis.

În ultimul tur, Ferrari a încercat să inverseze ordinea. „Vom face schimb înapoi pe linia dreaptă principală dacă Lewis nu îl depășește (n.r. pe Norris)”, a spus Bozzi.

Inginerul lui Hamilton, Ricardo Adami, a confirmat: „Îl poți lăsa pe Charles să treacă, este la unu și jumătate în spatele tău… Lasă-l să treacă”, doar că în realitate Hamilton a terminat cursa înaintea lui Leclerc.

„A fost doar o eroare de judecată, nimic mai mult”, a încercat Hamilton să detensioneze situația după Marele Premiu de la Baku.

Rezultatul lasă loc de tensiuni în garajul Ferrari, unde ordinele de echipă au stârnit deja discuții aprinse în trecut.

După Grand Prix-ul din Azerbaijan o modificare importantă s-a produs în ierarhia constructorilor: Ferrari a cedat locul al doilea în favoarea celor de la Mercedes.

Scuderia avea 20 de puncte peste Mercedes, iar acum echipa lui Toto Wolff a urcat pe doi, cu un avans de patru puncte față de rivalii de la Maranello.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

