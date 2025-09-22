De la lider detașat în F1 la o cădere liberă: Oscar Piastri explică erorile mari din Azerbaidjan

Oscar Piastri a avut parte de un weekend de coșmar în Azerbaidjan: a plecat fără vreun punct de la Baku, a făcut două accidente, iar abandonul a venit în primul tur. Lando Norris s-a apropiat în clasamentul general, în timp ce Max Verstappen poate deveni o amenințare reală.

Piastri a greșit în calificări (a distrus monopostul), a furat startul în Marele Premiu de la Baku, iar în virajul al cincilea a abandonat după ce a intrat cu monopostul în zid.

A fost o cursă ratată complet pentru Oscar, iar acum diferența care-l separă de Lando Norris este de 25 de puncte.

„Cu siguranță nu a fost cel mai bun moment al meu. Am anticipat prea mult startul. A fost o eroare prostească și simplă”, a declarat Piastri pentru Sky Sports.

La Baku, Piastri a avut parte de prima cursă în care nu punctează după o serie impresionantă de 43 de Grand Prix-uri.

„Cred că am frânat un pic cam târziu… Pur și simplu dezamăgitor. Am simțit că mașina era într-un loc bun și este un mod trist de a termina”, a adăugat pilotul McLaren.

În vârstă de 24 de ani, Piastri a recunoscut că startul ratat de cursă l-a afectat din punct de vedere mental, iar acest lucru s-a văzut din plin doar câteva viraje mai târziu: a abandonat.

„Nivelul de aderență a fost scăzut, dar ar fi trebuit să știu asta. Nu dau vina pe nimeni altcineva în afară de mine. Pur și simplu nu am luat deciziile necesare la momentul potrivit, iar asta este dezamăgitor”, a transmis Oscar Piastri.

Există însă și o veste bună pentru Piastri după un weekend foarte slab: a scăpat de o penalizare pe grila de start pentru următorul Grand Prix, cel din Singapore.

Deși comisarii i-au dat o sancțiune de cinci secunde pentru startul furat, regulamentul FIA prevede că o astfel de penalizare nu se transformă automat într-o retrogradare pe grilă dacă pilotul este nevoit să abandoneze.

„Pur și simplu nu a fost cursa mea. Trebuie să învăț din asta și să merg mai departe”, a concluzionat Piastri.

Accidentul în urma căruia Oscar Piastri a abandonat la Baku

Drama on the first lap! 😵 Here’s Piastri heading into the wall and out of the race ❌#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/SN9cCVjSGL — Formula 1 (@F1) September 21, 2025

Înainte de etapa de la Baku, Piastri avea 31 de puncte avans în fruntea ierarhiei din Formula 1 față de Norris.

Australianul a plecat fără puncte din Azerbaijan, în timp ce Lando a câștigat 6. De la 31, acum ecartul dintre cei doi s-a redus la 25 de puncte. Mai sunt șapte Mari Premii de disputat până la finalul sezonului.

Învingător la Baku, Verstappen se apropie de primele două locuri ale ierarhiei piloților din Formula 1. Max era înainte de etapa din Azerbaijan la 94 de puncte de Piastri și la 63 de Norris.

Acum, Verstappen se găsește la 69 de primul loc al lui Oscar și la 44 de puncte de Lando.

De asemenea, după Grand Prix-ul din Azerbaijan o modificare importantă s-a produs și în ierarhia constructorilor: Ferrari a cedat locul al doilea în favoarea celor de la Mercedes.

Scuderia avea 20 de puncte peste Mercedes, iar acum echipa lui Toto Wolff a urcat pe doi, cu un avans de patru puncte față de rivalii de la Maranello.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1