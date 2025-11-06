Mars investește 5 milioane de dolari în cercetarea agricolă inovatoare pentru a proteja și perfecționa arahidele

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Gigantul din domeniul gustărilor combate direct problema securității alimentare cu noul său plan „Protect the Peanut”

Mars este unul dintre primii cinci cumpărători de arahide la nivel mondial, achiziționând peste 136.000 de tone, pentru brandurile sale globale, inclusiv mărci de miliarde de dolari precum SNICKERS și M&M’S.

Până la 30% din recolta de arahide nu ajunge niciodată în farfurii, fiind compromisă din cauza dăunătorilor și a bolilor 1 .

. Doar 1 din 100 de arahide este suficient de bună pentru a deveni M&M’S.

Compania este implicată de mult timp în protejarea arahidelor – până în prezent Mars a investit 10 milioane de dolari în ameliorarea naturală a culturilor, iar acum anunță o nouă investiție de 5 milioane de dolari în cercetarea agricolă inovatoare, pe o perioadă de cinci ani2.

Mars, Incorporated, anunță lansarea planului „Protect the Peanut”, primul său program dedicat protejării arahidelor împotriva presiunilor tot mai mari care amenință stabilitatea lanțului de aprovizionare la nivel global3.

Scopul companiei este de a limita pierderile devastatoare de recoltă, care, în prezent, împiedică până la 30% din arahide să ajungă „din păstăi pe farfurie”, cauzând pierderi de sute de milioane de dolari pentru fermieri și punând în pericol o sursă importantă de proteine pentru milioane de familii din întreaga lume. Susținut printr-o investiție de 5 milioane de dolari pe o perioadă de cinci ani, planul va finanța tehnici avansate, bazate pe știință genomică, pentru a cultiva soiuri de arahide mai rezistente la dăunători, boli și schimbări climatice imprevizibile.

Angajamentul de milioane de dolari are la bază peste un deceniu de cercetare finanțată de Mars în domeniul arahidelor, inclusiv aproximativ 10 milioane de dolari investiți în proiecte științifice de ultimă generație. Printre acestea se numără și contribuția la o descoperire botanică remarcabilă, care a eludat oamenii de știință de vreme de mai multe generații: trasarea genomului arahidelor.

În calitate de co-fondator al International Peanut Genome Initiative, Mars a contribuit la cartografierea a peste 2,5 miliarde de perechi de baze ADN — aproximativ echivalentul genomului uman — și a pus datele la dispoziția întregii industrii sub formă de informații științifice open-source. Această descoperire a transformat cercetarea și perfecționarea arahidelor dintr-un proces bazate pe simple presupuneri, într-o știință a preciziei genetice.

„Am crezut întotdeauna că Mars poate juca un rol unic ca motor al inovației, motiv pentru care gândim pe termen lung și mizăm pe știință pentru a proteja arahidele. Știm că arahida perfectă nu va fi descoperită din întâmplare. Va fi nevoie de investiții pe termen lung, de ingeniozitate științifică și de dedicarea partenerilor noștri incredibili pentru a transforma potențialul în progres — de la seră până la terenurile cultivate de fermier. La urma urmei, inovația fără implementare rămâne doar imaginație,” a declarat Amanda Davies, Chief R&D, Procurement and Sustainability Officer, Mars Snacking.

Planul „Protect the Peanut” dă deja rezultate. Cercetătorii din domeniul arahidelor de la Wild Peanut Lab din cadrul Universității din Georgia, partener de lungă durată al Mars, au dezvoltat soiuri de arahide mai rezistente, care pot crește în condiții dificile, cu un randament de până la 30% mai mare. Unul dintre aceste soiuri, Sempre Verde („Veșnic verde”), este cultivat în prezent în Brazilia și nu necesită fungicide.

„Arahida cultivată a fost un accident al naturii care se întâmplă o dată la o mie de ani și nu ne putem permite să așteptăm o a doua șansă. Crearea unei arahide mai rezistente necesită știință revoluționară, disciplină și parteneriat. Mai simplu spus: descoperirile noastre nu ar fi fost posibile fără suportul îndelungat primit din partea Mars,” a declarat Dr. Soraya Bertioli, Senior Research Scientist, Department of Plant Pathology, Institute of Plant Breeding, Genetics and Genomics, din cadrul Universității din Georgia.

Planul Mars „Protect the Peanut” susține, de asemenea, proiecte prin care se:

cultivă soiuri de arahide rezistente la secetă și boli, în parteneriat cu Universitatea din Georgia (Tifton Campus), Institutul HudsonAlpha de Biotehnologie și Serviciul de Cercetare Agricolă USDA (ARS).

dezvoltă soiuri de arahide rezistente la boli, în parteneriat cu ARS, Institutul HudsonAlpha de Biotehnologie și Institutul Național de Tehnologie Agricolă (INTA).

folosesc specii sălbatice de arahide din Brazilia pentru cultivarea unor arahide mai rezistente, în parteneriat cu Instituto Agronômico de Campinas (IAC) și compania națională de cercetare agricolă EMBRAPA din Brazilia.

Toate aceste proiecte fac parte din angajamentul pe termen lung al Mars pentru planul său „Sustainable in a Generation”.

Află mai multe informații despre planul Mars „Protect the Peanut” la www.mars.com/protect-the-peanut.

DESPRE MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated este animată de convingerea că lumea pe care ne-o dorim mâine începe cu modul în care facem afaceri astăzi. Fiind o afacere de familie de peste 50 de miliarde de dolari, portofoliul divers și în continuă expansiune al Mars include produse de calitate pentru îngrijirea animalelor de companie și servicii veterinare ce sprijină animalele de companie din întreaga lume, precum și alimtente și gustări de calitate ce încântă milioane de oameni în fiecare zi. Compania produce unele dintre cele mai îndrăgite mărci din lume, inclusiv ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’s®, SNICKERS® și BEN’S ORIGINAL™. Rețeaua globală de spitale pentru animale – inclusiv BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ si ANICURA™ – oferă îngrijire veterinară preventivă, generală, de specialitate și de urgență, iar afacerea globală de diagnosticare veterinară ANTECH® utilizează tehnologie de ultimă oră pentru diagnosticarea animalelor de companie. Cele 5 Principii Mars—Calitate, Responsabilitate, Reciprocitate, Eficiență și Libertate inspiră cei 150.000 de Asociați ai noștri să acționeze în fiecare zi pentru a contribui la crearea unei lumi mai bune pentru oameni, animale de companie și planetă.

Pentru mai multe informații, accesați www.mars.com. Ne găsiți și pe Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, și YouTube.

1Cifra de 30 % se bazează pe estimări globale. Nu este specifică Europei.

2Această declarație reflectă investițiile globale în cercetare și dezvoltare ale Mars, Incorporated și poate include proiecte din afara Europei.

3Această inițiativă este condusă de Mars, Incorporated și nu vizează în mod specific Uniunea Europeană sau consumatorii acesteia.