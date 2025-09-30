Sfatul prețios al lui Hamilton pentru Ferrari: Cum se poate apropia Scuderia de rivalele McLaren și RedBull

Lewis Hamilton este din nou alături de Ferrari după ce a trecut prin episodul dureros al pierderii câinelui său, Roscoe. Multiplul campion mondial din F1 a oferit un sfat prețios Scuderiei în tentativa de a reduce ecartul față de rivalele McLaren și RedBull: trebuie neapărat să ajusteze înălțimea de rulare a SF-25.

Hamilton spune că Ferrari trebuie să ajusteze înălțimea de rulare a SF-25

Aventura lui Lewis la Ferrari este mult sub așteptările personale și ale fanilor Scuderiei. Britanicul nu a bifat vreun podium în 2025 și spune că este puțin probabil să o facă până la finalul stagiunii în curs.

Ajuns la 40 de ani, Hamilton oferă Ferrari un sfat prețios pentru ca Scuderia să se apropie pe circuit de McLaren (echipa lider din ierarhia constructorilor) și de RedBull (echipa momentului din F1).

Hamilton este de părere că Ferrari trebuie neapărat să ajusteze înălțimea de rulare a SF-25, optimizând în acest fel efectul de sol și performanța generală a monopostului roșu.

„Personal, nu cred că aceste ultime curse au o mare influență asupra anului viitor.

Obiectivul este să vedem progrese și să continuăm să lucrăm. Cu cât am mai multă experiență cu echipa, cu atât cresc mai mult cu echipa; această experiență va plăti întotdeauna într-un sens pozitiv”, a declarat Hamilton pentru RacingNews365.

Britanicul este conștient de faptul că Ferrari nu poate concura la victorie cu McLaren și RedBull, echipe care au un alt ritm de cursă.

Cu toate acestea, coborârea mașinii ar putea aduce echipa mai aproape de obiectivul rămas pentru 2025: ocuparea locului al doilea în ierarhia constructorilor.

„Sunt în față pe fiecare circuit (n.r. monoposturile McLaren și mai nou RedBull), așa că nu anticipez nicio schimbare, dar dacă am reușit să maximizăm performanța mașinii, ceea ce înseamnă în cele din urmă să o facem mai joasă, atunci poate ne putem apropia un pic”, este de părere Hamilton.

Ferrari se află într-o luptă extrem de strânsă pentru locul al doilea din ierarhia constructorilor.

După Grand Prix-ul din Azerbaijan Ferrari a cedat locul al doilea în favoarea celor de la Mercedes.

Scuderia avea 20 de puncte peste Mercedes, iar acum echipa lui Toto Wolff a urcat pe doi, cu un avans de patru puncte față de rivalii de la Maranello.

În plus, avantajul Ferrari față de RedBull (locul al patrulea) s-a micșorat la doar 14 puncte.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

