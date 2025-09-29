Lewis Hamilton, în lacrimi: Câinele său Roscoe „a murit în brațele mele”

Lewis Hamilton trece printr-un moment dificil, multiplul campion mondial din Formula 1 anunțându-i pe fanii săi că Roscoe, câinele său, a murit după ce a fost ținut în viață artificial câteva zile în urma unei pneumonii severe, informează racingnews365.com.

Pilotul celor de la Ferrari a dezvăluit că Roscoe a intrat în comă după ce inima i s-a oprit în timpul tratamentului.

Hamilton nu a participat la testul Pirreli cu Ferrari de săptămâna trecută tocmai pentru a fi alături de Roscoe.

„După patru zile în care a fost ținut în viață, luptând cu toate puterile pe care le avea, a trebuit să iau cea mai grea decizie din viața mea și să-mi iau rămas bun de la Roscoe”, a scris Hamilton pe rețelele sociale, într-un mesaj plin de emoție.

„Nu a încetat niciodată să lupte, până la sfârșit. Mă simt atât de recunoscător și onorat că mi-am împărtășit viața cu un suflet atât de frumos, un înger și un prieten adevărat.

Aducerea lui Roscoe în viața mea a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată și voi prețui pentru totdeauna amintirile noastre”, transmite Hamilton pe rețelele sociale.

Hamilton a mai povestit că pierderea lui Roscoe a fost mai dureroasă chiar decât moartea lui Coco, celălalt câine al său, în 2020.

„Deși am pierdut-o pe Coco, nu m-am confruntat niciodată cu eutanasierea unui câine înainte… Este una dintre cele mai dureroase experiențe și simt o legătură profundă cu toți cei care au trecut prin pierderea unui animal de companie iubit” – Lewis Hamilton.

Pilotul britanic a încheiat mesajul din social media spunând că Roscoe a murit „în brațele mele”, duminică seara, pe 28 septembrie.

Buldogul englez Roscoe l-a însoțit de-a lungul timpului pe Hamilton la numeroase curse de Formula 1, el fiind o prezență emblematică în paddock-ul celor de la Mercedes (echipă unde Lewis a petrecut 12 ani din viață).

Hamilton va reveni pe circuit cu ocazia Marelui Premiu de la Singapore din acest weekend.

