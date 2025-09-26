Lovitură pentru Ferrari: Hamilton, înlocuit de la importantul test Pirelli pentru 2026

Lewis Hamilton (40 de ani) nu va participa vineri la un test important pentru Ferrari, de pe circuitul de la Mugello. Vorbim despre testul Pirelli, producătorul oficial de anvelope din Formula 1 colectând date importante pentru generația de cauciucuri pentru sezonul 2026 din Marele Circ.

Hamilton va lipsi de la eveniment, el urmând să fie înlocuit de Zhou Guanyu, în vârstă de 26 de ani, transmite racingnews365.com.

Aceste pneuri vor fi folosite în contextul schimbărilor radicale de regulament care vor afecta atât șasiul, cât și unitatea de propulsie din F1 în 2026.

Fost participant în cursele de F1, Zhou Guanyu este în prezent pilot de rezervă al Scuderiei și a revenit la Ferrari după despărțirea de Sauber.

Este o șansă neașteptată pentru pilotul chinez, fiind vorba despre un moment cheie al pregătirilor pentru 2026.

Pirelli a început testarea anvelopelor din 2026 cu Esteban Ocon și Oliver Bearman de la Haas.

Vineri vine rândul lui Charles Leclerc și Zhou Guanyu din partea Scuderiei Ferrari.

Lewis nu a oferit o explicație oficială pentru absența de la importantul test alături de Pirelli, dar pe rețelele sociale a postat mai multe fotografii dintr-un spital acolo unde se află internat câinele său, Roscoe.

El le-a cerut fanilor să trimită gânduri bune care să-l ajute pe Roscoe într-un moment în care are probleme mari de sănătate.

Hamilton urmează să revină la volanul monopostului SF-25 cu ocazia Marelui Premiu de la Singapore, din weekendul săptămânii viitoare.

Clasamentul piloților din Formula 1 după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

