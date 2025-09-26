Ajutor nesperat pentru Verstappen: „Sprijinit” de rivalii de la McLaren în lupta pentru titlul din F1

Cu șapte curse înainte de finalul sezonului 2025 din Formula 1, Max Verstappen se află la 69 de puncte în urma liderului Oscar Piastri. După victoria spectaculoasă de la Baku, olandezul a reintrat în lupta pentru titlul de campion din Marele Circ.

Este „sprijinit” în tentativa de a se impune tocmai de rivalii de la McLaren: echipa papaya face multe greșeli în ultima perioadă, iar punctele câștigate au fost tot mai puține.

Verstappen este din nou în centrul atenției după cele două victorii consecutive din Formula 1. Surprinzător, olandezul primește „susținere” chiar din tabăra McLaren.

Un campionat relansat după prăbușirea lui Piastri

Marele Premiu al Azerbaidjanului a schimbat ecuația unui campionat în care se întrevedea o luptă pentru titlu doar între piloții McLaren.

Echipa de la Woking traversează însă o perioadă mai puțin fastă: ordine de echipă controversate, puncte puține, erori mari ale piloților săi.

Lando Norris nu pare să fie capabil să profite de vreun moment favorabil sub presiune, iar Oscar Piastri dă semne că se gândește tot mai mult la titlul mondial, iar de aici și multele erori din ultima perioadă.

Într-un podcast la Sky F1 Show, britanica Jamie Chadwick (concurentă în 2025 în seria Le Mans) spune că Max Verstappen nu trebuie sub nicio formă subestimat în lupta pentru un al cincilea titlu mondial consecutiv.

„Fără note pentru Max. A fost fenomenal. Este evident unde prosperă – în condiții dificile. Chiar și atunci când e greu, el pare să exceleze întotdeauna. Pentru mine, este cel mai bun al generației actuale”, a spus Chadwick.

Într-un sezon în care RedBull Racing s-a chinuit să-i ofere un monopost decent, Verstappen reușește să impresioneze: și-a găsit ritmul potrivit și pune deja presiune pe rivalii de la McLaren.

„La începutul anului părea demotivat, dar acum este din nou pe modul victorios. Își dorește să cucerească al cincilea titlu, are din nou mare încredere în el și în mașină”, consideră Chadwick.

„Sunt aproape 200 de puncte puse în joc. Este o diferență mare, dar niciodată să nu spui niciodată. Max însuși a zâmbit la finalul weekendului și a spus: este mult, dar nu imposibil”, a conchis Chadwick.

Învingător la Baku, Verstappen se apropie de primele două locuri ale ierarhiei piloților din Formula 1. Max era înainte de etapa din Azerbaijan la 94 de puncte de Piastri și la 63 de Norris.

Acum, Verstappen se găsește la 69 de primul loc al lui Oscar și la 44 de puncte de Lando.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1