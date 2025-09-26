G4Media.ro
Un elev din Botoșani a câștigat un concurs internațional de astronomie, desfășurat în SUA / Cel mai bun din peste 12 mii de participanți / ”E un copil ambiţios care doreşte să-şi depăşească limitele”

Matei Butnaru, elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” din Botoşani, a obţinut medalia de aur la Competiţia Internaţională de Astronomie şi Astrofizică (IAAC), desfășurată în SUA, în perioada iulie-septembrie, anunță Monitorul de Botoșani.

El a fost cel mai performant din cei peste 12.300 de participanţi din întreaga lume, menționează un comunicat al colegiului.

„IAAC este o competiţie ştiinţifică educaţională ce permite elevilor din toate ţările să îşi testeze abilităţile în astronomie şi astrofizică, şi constă în 3 runde: cea de calificare- 5 probleme scurte de astronomie şi astrofizică, cea intermediară- 2 probleme scurte şi 2 probleme lungi, 2 articole ştiinţifice din domeniul astro-fizicii, şi cea finală- 20 întrebări tip grilă, la fiecare întrebare timpul de răspuns fiind maxim 60 de secunde”, se arată în comunicat.

Anul acesta, la competiţie au participat mai mulţi elevi din România, unii dintre aceştia fiind reprezentanţi ai lotului naţional al României pentru IOAA – juniori 2025, ce se va desfăşura în luna octombrie.

„De rezultatele spectaculoase ale lui Matei vom mai auzi mult timp. Este un copil ambiţios care doreşte să-şi depăşească limitele şi care, la fiecare concurs, ne uimeşte prin perseverenţă, pasiune şi motivaţie. Cu toţii îl felicităm pentru această performanţă internaţională, asigurându-l de sprijinul nostru şi ii urăm mult succes în continuare”, a declarat directorul Colegiului Naţional Mihai Eminescu, Cristina Chiriac.

