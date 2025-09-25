Hamilton se chinuie la Ferrari, iar Leclerc culege roadele

Lewis Hamilton are parte de un sezon modest de F1 la Ferrari, multiplul campion mondial nereușind până acum în 2025 vreo clasare pe podium. Cel care profită cel mai mult de eforturile britanicului este coechipierul Charles Leclerc. Conform f1oversteer.com, Hamilton îl ajută și fără să vrea pe coechipierul Leclerc.

Hamilton a trimis rapoarte tehnice interne și a pus presiune pe echipă pentru a găsi soluții prin care Ferrari să revină în lupta pentru vârful ierarhiei din Formula 1.

Această implicare l-a forțat pe Leclerc să își ridice nivelul, lucru remarcat de foști piloți și analiști.

„Leclerc este cel care beneficiază cel mai mult de toată această mișcare puternică în cadrul Ferrari”, a spus jurnalistul Diego Mejia, completat de Mario Dominguez: „Lewis lucrează enorm, iar asta îl motivează și mai mult pe Charles”.

Nu în ultimul rând, șeful Ferrari (Fred Vasseur) a recunoscut că odată cu venirea lui Hamilton a dispărut presiunea de pe umerii lui Charles.

Lewis este în centrul atenției indiferent ce ar face, iar acest lucru îl ajută pe Leclerc să se concentreze doar pe performanță.

De altfel, monegascul l-a învins constant pe Lewis în acest sezon de F1, adunând mai multe puncte decât britanicul.

În vârstă de 27 de ani, Leclerc are cu 44 de puncte mai mult decât Hamilton, iar Lewis este în pericol să încheie primul său sezon din carieră fără vreo clasare pe podium.

Analistul Martin Brundle este de părere că Hamilton va încerca să forțeze în acest final de sezon tocmai pentru a bifa un podium care să-i aducă o altă încredere în propriile forțe în perspectiva sezonului 2026, unul care va veni cu multe modificări de regulament.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1