Guvernul britanic va introduce cartea de identitate digitală obligatorie, pentru a dovedi dreptul de a lucra

Regatul Unit a anunţat vineri că va introduce o carte de identitate digitală ce va fi obligatorie pentru toţi cetăţenii şi rezidenţii britanici, ca măsură pentru descurajarea imigraţiei ilegale, transmit Reuters şi DPA.

„Prin această măsură va fi mai greu să se lucreze ilegal în această ţară, frontierele noastre devenind mai sigure”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

Potrivit acestuia, noua măsură va oferi „oportunităţi enorme” pentru Regatul Unit.

Cartea de identitate digitală va deveni obligatorie ca mijloc de a dovedi dreptul de a lucra. Ea va fi disponibilă pentru cetăţenii britanici şi rezidenţii legali până la finalul actualei legislaturi parlamentare.

„Ştiu că oamenii care muncesc sunt îngrijoraţi în legătură cu nivelul migraţiei ilegale în această ţară. O frontieră sigură şi migraţia controlată sunt cereri rezonabile şi acest guvern ascultă şi îşi respectă promisiunile”, a subliniat premierul Starmer.

Planurile guvernului britanic au în vedere stocarea cărţilor de identitate digitale pe telefoane şi pe alte echipamente electronice, pe modelul cardurilor de plată contactless.