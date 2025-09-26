G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Guvernul britanic va introduce cartea de identitate digitală obligatorie, pentru a dovedi…

Steagurile SUA și Marii Britanii
Sursa foto: Mark Kerrison / Alamy / Profimedia

Guvernul britanic va introduce cartea de identitate digitală obligatorie, pentru a dovedi dreptul de a lucra

Articole26 Sep • 86 vizualizări 1 comentariu

Regatul Unit a anunţat vineri că va introduce o carte de identitate digitală ce va fi obligatorie pentru toţi cetăţenii şi rezidenţii britanici, ca măsură pentru descurajarea imigraţiei ilegale, transmit Reuters şi DPA.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Prin această măsură va fi mai greu să se lucreze ilegal în această ţară, frontierele noastre devenind mai sigure”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.

Potrivit acestuia, noua măsură va oferi „oportunităţi enorme” pentru Regatul Unit.

Cartea de identitate digitală va deveni obligatorie ca mijloc de a dovedi dreptul de a lucra. Ea va fi disponibilă pentru cetăţenii britanici şi rezidenţii legali până la finalul actualei legislaturi parlamentare.

„Ştiu că oamenii care muncesc sunt îngrijoraţi în legătură cu nivelul migraţiei ilegale în această ţară. O frontieră sigură şi migraţia controlată sunt cereri rezonabile şi acest guvern ascultă şi îşi respectă promisiunile”, a subliniat premierul Starmer.

Planurile guvernului britanic au în vedere stocarea cărţilor de identitate digitale pe telefoane şi pe alte echipamente electronice, pe modelul cardurilor de plată contactless.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Imaginile și datele a mii de copii de grădiniță din Marea Britanie, furate de hackeri / Familiile sunt șantajate cu publicarea pe darknet

Articole26 Sep • 266 vizualizări
0 comentarii

Marea Britanie se confruntă cu o „criză” a abuzurilor sexuale între copii, cu o „schimbare fundamentală” în ceea ce privește infracțiunile

Articole23 Sep • 807 vizualizări
0 comentarii

Taxa de 100.000 de dolari pentru viza H-1B impusă de Trump declanşează o cursă globală pentru atragerea de talente de top / ”Cea mai mare oportunitate pentru Europa”

Articole23 Sep • 6.338 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Sa razi nu alta. Cum o sa-i opreasca pe muncitorii la negru sa munceasca la negru ID-ul digital? Infractorii nu o sa mai fie infractori fiindca e illegal, asa-i? Au si astia niste genii in UK.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.