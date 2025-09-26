Meciuri vedetă în sferturile British Open la snooker

British Open la snooker a ajuns în sferturi, fază a competiției unde vom avea parte de dueluri foarte interesante. Mark Williams vs Mark Selby este doar unul dintre capetele de afiș ale zilei de vineri.

Mark Williams a câștigat meciul afiș din optimi cu Mark Allen. Campion recent la English Open, jucătorul din Irlanda de Nord a cedat în frame decisiv meciul cu veteranul Mark Williams, scor 4-3.

Partida a fost una spectaculoasă, în care Allen a condus în permanență până la frame-ul decisiv. La acel moment de maximă presiune, Williams a trecut pentru singura dată în avantaj, unul decisiv însă.

Acum, pentru Mark Williams urmează partida cu un vechi rival din circuitul mondial, multiplul campion de la Crucible Mark Selby.

John Higgins (locul șase), un alt veteran al snookerului mondial, va da în sferturi peste Louis Heathcote (locul 88 mondial).

În celelalte două partide din sferturi se vor duela Stan Moody (19 ani – locul 55) și Anthony McGill (locul 57) și Shaun Murphy (al 16-lea jucător al lumii) cu Mitchell Mann (locul 91).

Shaun Murphy este cel care în optimi l-a eliminat pe Judd Trump, liderul mondial. A fost 4-3, după un meci electrizant decis în frame decisiv.

În sferturi se va juca după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri, adică primul la cinci.

Competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

British Open 2025, sferturi

Mark Williams (5) – Mark Selby (10)

John Higgins (6) – Louis Heathcote (88)

Stan Moody (55) – Anthony McGill (57)

Shaun Murphy (16) – Mitchell Mann (91)

British Open 2025 are loc în perioada 22-28 septembrie, la The Centaur din Cheltenham.

Are premii totale în valoare de £502,000, iar marele câștigător va fi recompensat cu un premiu în valoare de £100,000. Campionul en-titre este Mark Selby, titlu cucerit în 2024.