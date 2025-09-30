Tensiune între Norris și Piastri: McLaren reacționează după schimbul controversat de la Monza

McLaren s-a aflat în centrul atenției după Marele Premiu al Italiei, cursă unde echipa „papaya” a inversat ordinea de pe circuit dintre Oscar Piastri și Lando Norris. Reacțiile au fost multiple din partea fanilor, iar McLaren le-a răspuns pasionaților de Formula 1.

Ordinul de echipă de la Monza a provocat reacții puternice în rândul fanilor și al experților din F1.

Lui Piastri i s-a transmis să se lase depășit de Norris, iar de aici a pornit „cruciada” fanilor împotriva echipei „papaya”.

Gestul a fost catalogat de unii dintre fani ca fiind o „manipulare” a rezultatului de la Imola.

Andrea Stella, directorul McLaren, a reacționat și le-a oferit celor care au criticat echipa un răspuns.

„Suntem confortabili cu criticile, cu comentariile”, a spus Stella presei, citat de RacingNews365.

„Salutăm comentariile. Ceea ce este important este ca acestea să rămână întotdeauna respectuoase.

Respectul este o valoare foarte importantă pentru McLaren Racing, și sunt sigur că pentru toată lumea. Deci, nicio surpriză în jurul zgomotului (n.r. provocat după cursa de la Imola” – Andrea Stella.

Oficialul McLaren a explicat mai apoi că McLaren a fost consecventă în deciziile sale tactice și că abordarea de la Monza nu a fost o excepție.

„De la zidul boxelor, executăm ceea ce convenim cu piloții noștri, ceea ce în cele din urmă devine principiile și abordarea noastră de curse.

Situația a fost similară cu cea din Ungaria anul trecut, când Piastri a câștigat. Și atunci am urmat aceeași logică strategică”, a precizat Stella.

Cu șapte etape înainte de finalul sezonului 2025 din Formula 1, Oscar Piastri are un avantaj de 25 de puncte față de coechipierul Lando Norris.

Fiecare decizie de echipă luată de acum încolo poate cântări decisiv în lupta pentru titlul mondial.

„Este o rivalitate sănătoasă, dar orice ordin de echipă, oricât de mic, poate schimba echilibrul psihologic dintre cei doi”, spun surse din interiorul echipei McLaren.

Echipa „papaya” mizează pe unitate și respect, dar în culisele F1 se vorbește despre liniștea tot mai fragilă de la McLaren.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

