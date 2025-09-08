McLaren amplifică scandalul din F1: Echipa se declară mândră de felul în care colaborează Piastri și Norris

McLaren a trecut „în umbră” victoria spectaculoasă obținută de Max Verstappen la Monza, scandalul inversării locurilor în clasament între Piastri și Norris ținând capul de afiș în Formula 1. Mai mult decât atât, Andrea Stella, directorul echipei de la Woking, se declară încântat de modul în care colaborează Oscar și Lando.

Oscar Piastri și Andrea Stella, explicații după scandalul McLaren de la Monza

A fost spectacol la Monza atât pe circuit, cât și în afara lui. Controversele nu au lipsit, iar McLaren a fost responsabilă cu jocurile de culise.

Cu doar câteva tururi înainte de finalul cursei, echipa de la Woking i-a cerut lui Piastri să se lase depășit de coechipierul Norris (după ce Lando a avut parte de o intrare la boxe exagerat de lungă, iar Oscar a trecut pe locul al doilea în cursă).

Întregul episod a inflat spiritele în lumea Marelui Circ și a ridicat întrebări despre echitate, spirit de echipă și precedentul periculos pe care l-ar putea crea o astfel de decizie.

Momentul în care prin radio i se cere lui Piastri să se lase depășit de Norris

Do you like team orders: no or no? Here’s the radio from McLaren when Oscar Piastri was asked to let Lando Norris pass. Via F1 pic.twitter.com/NmgXnDJz7L — Motorsport (@Motorsport) September 7, 2025

Piastri a contestat inițial ordinul de echipă primit prin radio, dar s-a conformat și l-a lăsat pe Norris să-l depășească. Australianul a pierdut locul al doilea, iar la ceva timp după incident a precizat că „totul a fost corect.”

„În ceea ce privește apelul la schimb, în cele din urmă, a fost corect. Am spus ce aveam de spus la radio, dar acum este timpul să privim înainte. Sunt lucruri de discutat, dar asta facem întotdeauna în aceste situații”, a declarat Piastri.

Andrea Stella: „Sunt mândru de cum colaborează Oscar și Lando”

Andrea Stella, directorul echipei McLaren, a apărat decizia luată duminică în timpul Marelui Premiu al Italiei și spune că este mândru de cum colaborează Piastri și Norris.

„Din momentul în care am făcut solicitarea, am știut că Oscar o va face (n.r. să se lase depășit). Este în ADN-ul echipei noastre.

Dacă va fi o cursă finală pentru titlu, poate că situația va fi diferită.

Atunci intervine dreptul pilotului să spună «nu». Dar astăzi, sunt foarte mândru de felul în care Oscar și Lando colaborează”, a punctat oficialul McLaren.

Echipa de la Woking spune că decizia a fost una de „corectitudine sportivă”, dar criticii vorbesc despre faptul că „rezultatele au fost trucate.”

Nu în ultimul rând, un astfel de episod poate tensiona relația dintre piloți și poate afecta percepția fanilor asupra sportului în general, nu doar a Formulei 1.

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

