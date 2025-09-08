Precedent periculos în F1 după decizia controversată a McLaren: „Rezultate trucate”

Victoria fantastică a lui Max Verstappen a trecut în plan secundar la Monza, decizia controversată a celor de la McLaren de a-l plasa pe Norris în fața lui Piastri în clasamentul final fiind intens discutată. Toto Wolff, șeful Mercedes, avertizează că ordinul echipei din Woking a scos la iveală un precedent extrem de periculos pentru Formula 1.

Wolff a comentat pe marginea deciziei McLaren, iar șeful Mercedes este de părere că episodul de la Monza riscă să lase urme adânci în Formula 1.

Cu doar câteva tururi înainte de finalul cursei de la Monza, McLaren i-a cerut prin radio lui Oscar Piastri să-l lase în fața sa pe coechipierul Lando Norris.

Mulți dintre fanii împătimiți ai Formulei 1 au vorbit despre „Rezultate trucate” la Monza, iar acest lucru este clar în antiteză cu spiritul sportului.

Momentul în care prin radio i se cere lui Piastri să se lase depășit de Norris

Do you like team orders: no or no? Here’s the radio from McLaren when Oscar Piastri was asked to let Lando Norris pass. Via F1 pic.twitter.com/NmgXnDJz7L — Motorsport (@Motorsport) September 7, 2025

Decizia a stârnit un val de comentarii pe rețelele sociale, iar mai mult decât atât, Toto Wolff spune că episodul de la MP al Italiei este unul extrem de periculos pentru lumea Marelui Circ.

Decizia McLaren care a aprins scânteia

Decizia McLaren a adus mai mult scandal decât succes în Marele Premiu al Italiei. Comentând pe marginea episodului tensionat de la Monza, Toto Wolff este de părere că „McLaren creează un precedent greu de anulat.”

Austriacul avertizează că McLaren a deschis o cutie a Pandorei.

„Nu există nici bine și nici rău. Sunt curios să văd cum se va termina. Creezi un precedent care este foarte greu de anulat”, a transmis Wolff, citat de gpblog.com.

Verstappen a făcut o cursă magistrală la Monza, el impunându-se în fața celor două monoposturi McLaren. A fost primul succes al RedBull sub conducerea lui Laurent Mekies, noul director al echipei (francezul a venit în locul lui Christian Horner).

Pierre Wache (directorul tehnic de la RedBull) a recunoscut că schimbarea de set-up propusă de Verstappen a fost cheia succesului, chiar dacă nu a fost neapărat încâtat de ideea olandezului.

„Nu am fost foarte entuziasmat de ea, dar s-a dovedit esențială pentru rezultat.”

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

13 Esteban Ocon (Haas) 28

14 Pierre Gasly (Alpine) 20

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 20

16 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

17 Oliver Bearman (Haas) 16

18 Carlos Sainz Jr. (Williams) 16

19 Yuki Tsunoda (RedBull) 12

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1