Scandal uriaș la McLaren: Teoria conspirației explodează în F1 după cursa de la Monza

Marele Premiu al Italiei a ieșit în evidență (și) prin uriașul scandal de la McLaren. Echipa i-a ordonat prin radio lui Oscar Piastri să se lase depășit de Lando Norris pe finalul cursei de la Monza. Decizia a stârnit un adevărat val de critici și acuzații de „rezultate trucate”. Piastri este lăudat de mulți pentru faptul că a acceptat ordinul cu demnitate.

O oprire lentă la boxe pentru Lando Norris (din vina mecanicilor) l-a costat pe pilotul britanic locul al doilea în cursă, cu doar câteva tururi înainte de final.

Lando a ieșit pe circuit în urma coechipierului Piastri, iar la scurt timp McLaren a decis să intervină cu un ordin de echipă: i-a transmis lui Oscar să se lase depășit de coechipierul Lando.

Vizibil frustrat de decizia superiorilor, Piastri a răspuns pe radio: „Un pit-stop lent face parte din curse… dar o voi face”.

Manevra celor de la McLaren a făcut ca Norris să încheie pe locul al doilea cursa, iar Piastri pe trei.

În urma acestui rezultat, avantajul lui Oscar din fruntea ierarhiei mondiale a scăzut de la 34 de puncte la 31.

Potențialul avantaj al lui Piastri ar fi fost însă de 37 de puncte dacă McLaren nu i-ar fi cerut să cedeze un loc în cursa de la Monza.

Momentul în care prin radio i se cere lui Piastri să se lase depășit de Norris

Do you like team orders: no or no? Here’s the radio from McLaren when Oscar Piastri was asked to let Lando Norris pass. Via F1 pic.twitter.com/NmgXnDJz7L — Motorsport (@Motorsport) September 7, 2025

Furia fanilor: „Meci aranjat pentru Norris”

Rețelele de socializare au explodat imediat după cursă, fanii acuzând McLaren de favoritism.

„Când îi va cere McLaren pur și simplu lui Oscar să îi dea campionatul lui Norris?”

„În orice alt sport ar fi fost un meci aranjat.”

„Rezultate trucate, lăsați piloții să lupte pe pistă!”, au fost doar câteva dintre mesajele unor fani furioși după ceea ce au văzut duminică pe circuitul de la Monza, conform dailymail.co.uk.

Oscar Piastri, reacție elegantă în mijlocul haosului de la Monza

Cu toate că s-a văzut că este vizibil afectat de decizia echipei, Oscar Piastri a ales varianta elegantă la finalul cursei din Italia. El și-a apărat echipa după ordinul radio primit.

„Lando a condus toată cursa și a pierdut poziția fără vina lui. Am spus ce aveam de spus la radio, dar nu mă voi întoarce împotriva echipei. Sunt mulți oameni și o cultură de protejat”, a transmis Piastri.

Oscar Piastri is a class act. Committed to his team, and despite being ahead and dreaming of a world title, prepared to abide by orders that directly affects his personal ambitions. It doesn’t appear that the rules are very clear, however, including to Oscar. The Australian… https://t.co/JDhXu8xkg2 — Craig Foster (@Craig_Foster) September 7, 2025

Clasamentul piloților din Formula 1 după MP din Italia

1 Oscar Pistri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 293

3 Max Verstappen (RedBull) 230

4 George Russell (Mercedes) 194

5 Charles Leclerc (Ferrari) 163

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 117

7 Alexander Albon (Williams) 70

8 Kimi Antonelli (Mercedes) 66

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 38

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

Clasamentul constructorilor din Formula 1

1 McLaren 617 puncte

2 Ferrari 280

3 Mercedes 260

4 RedBull Racing 239

5 Williams 86

6 Aston Martin 62

7 Racing Bulls 61

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1