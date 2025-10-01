Cum va transforma Max Verstappen noile reguli F1 din 2026 în avantaj pentru RedBull

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Max Verstappen este omul momentului în Marele Circ, campionul mondial en-titre câștigând ultimele două Grand Prix-uri. Cu toate că arată o formă fantastică în prezent, Matt Majendie (persoană din interiorul RedBull) precizează că olandezul nu și-a atins încă potențialul maxim și că el va fi arma secretă pentru echipa din Milton Keynes în sezonul 2026 al Formulei 1.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

RedBull nu i-a putut oferi lui Verstappen un monopost cu care să se lupte pentru primul loc în ierarhia generală din 2025, dar cu toate acestea olandezul a impresionat asistența în mai multe Grand Prix-uri și i-a depășit pe rivalii de la McLaren.

Matt Majendie este un personaj din interiorul echipei din Milton Keynes, iar acesta susține că 2026 ar putea fi anul în care Verstappen să fie și mai puternic decât este în prezent.

Victoriile lui Max de la Monza și Baku l-au readus pe olandez în prim-planul Formulei 1, el apropiindu-se la 69 de puncte de liderul Oscar Piastri.

În perspectiva unui sezon 2026 care va schimba aproape din temelii regulamentul, Verstappen va avea un avantaj important în capacitatea mentală de a-și domina adversarii de pe circuit.

Această capacitate mentală îi permite să extragă maximum din orice monopost și să reacționeze rapid la schimbările din timpul cursei.

Vorbim, în fapt, despre un avantaj esențial odată cu introducerea noului regulament din 2026, transmite Matt Majendie.

În timpul curselor, Verstappen transmite o cantitate uriașă de informații inginerilor săi de la RedBull. Monitorizează constant situația și ajustează setările în timp real, transmite f1oversteer.com.

Majendie explică: „Este un pilot natural, cu atât de mult spațiu de gândire, încât va putea să folosească aceste abilități mai eficient decât alți piloți odată cu noile reguli”.

Bradley Scanes, antrenorul de performanță al lui Verstappen, subliniază că această trăsătură mentală a fost cultivată din plin de olandez din lecțiile riguroase de karting pe care i le-a dat tatăl său, Jos Verstappen.

Matt Majendie precizează că toate indiciile arată că Max Verstappen va fi capabil să transforme noul regulament din 2026 într-un avantaj pentru el și pentru RedBull. Presiunea pe adversarii din F1 va fi una maximă, transmite Majendie.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1