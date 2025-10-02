Directorul Williams propune un format revoluționar de curse în Formula 1: „Produsul ar fi mai bun”

James Vowles, directorul echipei Williams, vine cu o propunere revoluționară pentru Formula 1: transformarea weekendurilor de Grand Prix din trei zile în evenimente de doar două zile, pentru a reduce presiunea uriașă asupra echipelor și piloților.

James Vowles propune weekenduri de curse în F1 care să țină două zile în loc de trei cât este în prezent

Formula 1 a prezentului s-a extins foarte mult: a ajuns la 24 de curse și șase Sprinturi, iar volumul de muncă este unul extrem de încărcat atât pentru piloți, cât și pentru inginerii echipelor implicate în Marele Circ.

În cadrul podcastului Business of Sport, Vowles (46 de ani) a explicat că soluția nu este reducerea numărului de curse, ci optimizarea formatului weekendului.

„Nu cred că avem prea multe curse. Dar nu aș merge mai sus de unde suntem acum, pentru că le cerem oamenilor să fie plecați jumătate de an. Jumătate din weekendurile lor sunt petrecute urmărind Formula 1. Cred că asta e limita”, a spus Vowles, citat de dailymail.co.uk.

Directorul celor de la Williams consideră că trecerea la weekenduri „de două zile” în F1 ar aduce beneficii atât spectatorilor, cât și competiției în sine.

„Aș trece la weekenduri de două zile. Aș face sâmbătă și duminică și iată de ce: dacă am elimina ziua de vineri, am putea adăuga încă două weekenduri de curse pe an și am fi în aceeași perioadă de timp. Cred că putem comercializa altfel Formula 1, iar produsul ar fi mai bun”, explică Vowles.

Prea multe sesiuni de antrenamente reduc elementul de imprevizibilitate, iar o pregătire limitată ar face cursele mai spectaculoase, este de părere oficialul Williams.

„Facem multe antrenamente acum. Dacă ne forțezi să avem doar o oră înainte de calificări, vei obține mai multă variabilitate, iar asta face spectacolul mai interesant”, a conchis oficialul celor de la Williams.

Nu toată lumea este însă de acord cu faptul că piloții din F1 ar trebui protejați de oboseală.

Stefano Domenicali, fost director al Ferrari și actual CEO al F1, respinge clar această variantă.

„Vorbesc cu ei”, a spus Domenicali pentru Sky Sports.

„Dacă vrei să conduci, poți conduce în fiecare zi. Dacă nu vrei să fii în Formula 1, nu e obligatoriu. Este o chestiune de respect pentru fani. Ei vor să vadă piloții concurând cât mai mult”, transmite Domenicali.

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Baku

1 Oscar Piastri (McLaren) 324 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 299

3 Max Verstappen (RedBull) 255

4 George Russel (Mercedes) 212

5 Charles Leclerc (Ferrari) 165

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 121

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 78

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Lance Stroll (Aston Martin) 32

12 Carlos Sainz (Williams) 31

13 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 16

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 623 puncte

2 Mercedes 290

3 Ferrari 286

4 RedBull Racing 272

5 Williams 101

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 62

8 Kick Sauber 55

9 Haas 44

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1