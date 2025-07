Surpriză în Formula 1: Christian Horner, dat afară de la RedBull

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Christian Horner (51 de ani) a fost dat afară de la RedBull Racing după un mandat care s-a întins pe durata a 20 de ani, anunță miercuri presa britanică.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Christian Horner a fost dat afară de la RedBull Racing cu efect imediat, eliberând poziția de conducător al echipei din Milton Keynes”, transmite racingnews365.com.

Horner avea un contract valabil până în 2030 cu RedBull Racing, el fiind șef al echipei de Formula 1 începând din 2005.

Mandatul lui Horner la RedBull a fost unul încununat de succes: opt titluri mondiale cucerite la piloți: patru cu Sebastian Vettel și alte patru cu Max Verstappen. În plus, echipa a adunat și 6 titluri de campioană a constructorilor.

Sezonul în curs este însă unul modest pentru RedBull: Verstappen se află la 69 de puncte în urma lui Oscar Piastri, liderul ierarhiei din F1.

De asemenea, în clasamentul constructorilor RedBull se află pe un modest loc 4: cu 172 de puncte. Liderul McLaren a acumulat deja 460 de puncte.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6 — Formula 1 (@F1) July 9, 2025

🚨 BREAKING 🏎️ Christian Horner has been sacked by his Red Bull Formula 1 team, according to reportshttps://t.co/ZmgTSlOanB pic.twitter.com/yYDYyDTJpd — Telegraph Sport (@TelegraphSport) July 9, 2025

Christian Horner is SACKED by Red Bull, a year on from sex texts scandalhttps://t.co/ktuoeV9bCZ pic.twitter.com/DEbR3yWTqL — Daily Mail (@DailyMail) July 9, 2025

🚨 Sky Sports F1 just CONFIRMED that Red Bull has SACKED Christian Horner with IMMEDIATE EFFECT. pic.twitter.com/wDaZMcx2pe — deni (@fiagirly) July 9, 2025

Clasamentul piloților după cursa de la Silverstone

1 Oscar Piastri (McLaren) 234 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 226

3 Max Verstappen (RedBull) 165

4 George Russell (Mercedes) 147

5 Charles Leclerc (Ferrari) 119

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 103

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8 Alexander Albon (Williams) 46

9 Nico Hulkenberg (Sauber) 37

10 Esteban Ocon (Haas) 23

11 Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

12 Lance Stroll (Aston Martin) 20

13 Pierre Gasly (Alpine) 19

14 Fernando Alonso (Aston Martin) 16

15 Carlos Sainz (Williams) 13

16 Liam Lawson (Racing Bulls) 12

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 10

18 Oliver Bearman (Haas) 6

19 Gabriel Bortoleto (Sauber) 4

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor după cursa de la Silverstone

1 McLaren 460 puncte

2 Ferrari 222

3 Mercedes 210

4 RedBull 172

5 Williams 59

6 Sauber 41

7 Racing Bulls 36

8 Aston Martin 36

9 Haas 29

10 Alpine 19.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1