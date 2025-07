Cine îl înlocuiește pe Christian Horner la RedBull – Laurent Mekies, noul șef al lui Verstappen

Christian Horner a fost dat afară după un mandat de 20 de ani, iar RedBull Racing l-a anunțat deja pe înlocuitorul britanicului: Laurent Mekies.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ziua de miercuri a adus schimbări importante la RedBull Racing: Horner a fost înlăturat, iar Mekies a fost adus cu efect imediat în locul său.

De la înființare (adică din anul 2005), echipa din Milton Keynes a fost condusă doar de Horner.

Sezonul modest și desele probleme cu care se confruntă echipa au dus la înlocuirea lui Horner, personaj care părea „veșnic” la RedBull Racing.

Reorganizarea are scopul de a revigora performanța echipei într-un sezon complicat, în care McLaren domină cu autoritate în ambele clasamente din Formula 1.

În vârstă de 48 de ani, Laurent Mekies nu este un personaj străin de lumea Marelui Circ, el fiind un apropiat de structura RedBull.

Francezul a lucrat în cadrul echipei între 2005 și 2014, ocupând diverse poziții tehnice, înainte de a se muta la FIA, unde a fost director de siguranță și apoi director adjunct de cursă în Formula 1.

În anul 2021, Laurent Mekies a revenit în paddock, el ocupând funcția de director adjunct al Scuderiei Ferrari.

A fost implicat activ în restructurarea echipei italiene, dar a părăsit Maranello în 2023 pentru a conduce Racing Bulls – echipa-satelit Red Bull (fosta AlphaTauri).

Sub conducerea francezului născut la Centre-Val de Loire, Racing Bulls a terminat pe locul opt în campionatul constructorilor în 2024, iar în acest sezon se află pe locul șapte, cu 36 de puncte în 12 curse – un progres față de sezoanele anterioare.

BREAKING: Laurent Mekies takes over CEO duties at Red Bull Racing with immediate effect#F1 pic.twitter.com/z0VfUrVvA6

— Formula 1 (@F1) July 9, 2025