Recordul negativ stabilit de Hamilton după Silverstone: Cea mai slabă perioadă din carieră

Lewis Hamilton a avut parte de o cursă frustrantă la Silverstone, în fața propriilor fani. A încheiat pe locul 4 și a ajuns la un total de 14 Grand Prix-uri fără podium – cel mai slab parcurs din cariera multiplului campion din Formula 1.

Hamilton a sperat că va bifa „acasă”, la Silverstone, primul podium din acest sezon cu Ferrari. Și nu a fost departe, existând pe finalul cursei speranțe că-l va putea ajunge din urmă pe surprinzătorul Nico Hulkenberg.

Putem vorbi despre o dublă lovitură pentru Lewis: cel mai lung șir fără podium din carieră (14 curse) și sfârșitul unei serii-record de clasări pe podium la Silverstone.

Vădit frustrat după cursa de duminică, Hamilton le-a cerut celor de la Ferrari mai mult echilibru pentru monopostul SF-25.

Multiplul campion mondial a explicat că mașina Scuderiei nu duce lipsă de viteză pură, ci de lipsa unui echilibru, în special în virajele lente și în condiții mixte de cursă.

„Am nevoie doar de un echilibru consistent. Când intru în virajele lente, mașina devine instabilă. În antrenamente eram acolo, dar nu putem extrage maximul în calificări. În cursă e și mai greu”, a spus Hamilton pentru RacingNews365.

„Când pista a fost complet uscată, am avut aderență. Dar și atunci am greșit. Mașina nu răspunde constant, nu e stabilă. Asta îmi trebuie de la Ferrari”, a adăugat Hamilton.

Pe pistă uscată, SF-25 a fost competitiv, dar condițiile schimbătoare de la Silverstone au pus monopostul Scuderiei în mare dificulate.

După 12 etape disputate din sezonul 2025 al Formulei 1, Lewis Hamilton se află pe locul 6 în ierarhia piloților, cu 103 puncte adunate.

Se găsește la 16 puncte în urma coechipierului Charles Leclerc. Distanța față de primul clasat, Oscar Piastri, este una imensă: 131 de puncte.

