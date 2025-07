Scene bizare la Silverstone: Norris, accidentat stupid după victoria carierei

Lando Norris a reușit victoria carierei la Silverstone, în fața propriilor fani, dar a avut parte și un incident bizar în momentul în care sărbătorea victoria din Marele Premiu de F1 al Marii Britanii: pilotul britanic a fost lovit de un cameraman.

Ziua perfectă a lui Lando a fost la un pas să se transforme într-un coșmar pentru pilotul în vârstă de 25 de ani.

Născut la Glastonbury, Norris a cucerit în premieră MP al Marii Britanii, motiv de mare bucurie atât pentru el, dar și pentru zecile de mii de fani britanici care au umplu tribunele de la Silverstone.

În euforia momentului, Lando s-a întors în paddock cu un trofeu simbolic – unul inedit, realizat din piese LEGO – pentru a-l arăta fanilor.

Însă toată acțiunea s-a încheiat abrupt după ce un fotograf a căzut peste el dintr-o zonă unde bariera părea să fi cedat.

Pilotul McLaren a fost surprins de impactul violent avut cu fotograful respectiv. Conform DAZN Spania, o parte din zidul boxelor a cedat, iar fotograful respectiv a alunecat și l-a lovit în zona feței pe Norris.

Imaginile îl arată pe Lando ținându-se cu mâna în zona feței, după impactul cu respectivul fotograf.

🚨Lando Norris got slightly injured post race by having a photographer accidentally fall on him.

It has left a small graze on his nose, Norris says he is “all good.”

📸 – @landotd pic.twitter.com/e3dVEdBPtj

— Racing News (@_racingnews) July 6, 2025