sursa foto: Twitter\ Leland

Pompierii români acţionează într-o regiune din Spania grav afectată de incendiile de vegetaţie

Un contingent de 51 de pompieri români se află în Spania, unde acţionează alături de autorităţile locale pentru limitarea şi înlăturarea efectelor provocate de incendiile de vegetaţie uscată, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat al DSU, după activităţile desfăşurate vineri dimineaţă în baza de operaţii, modulului naţional i-a fost repartizată o zonă din regiunea Monterrei, localitatea Caridad, grav afectată de flăcări.

Intervenţiile pompierilor români se concentrează pe îndepărtarea elementelor de construcţie distruse de incendii din locuinţele avariate şi pe eliberarea căilor de acces, pentru a permite desfăşurarea în siguranţă a operaţiunilor ulterioare şi pentru a sprijini comunitatea locală să revină la normal.

„Cu perseverenţă şi dăruire, pompierii demonstrează că rămân alături de cei greu încercaţi, lucrând necontenit pentru a reda speranţa oamenilor afectaţi. Misiunea se desfăşoară sub coordonarea autorităţilor spaniole şi în proximitatea unui modul similar din Finlanda, consolidând cooperarea europeană şi capacitatea de a răspunde unitar în faţa situaţiilor de urgenţă majore. Prin profesionalism şi hotărâre, pompierii români confirmă încă o dată că sunt pregătiţi să intervină oriunde este nevoie, pentru a proteja vieţi şi comunităţi aflate în pericol”, a transmis DSU.

