Un responsabil de la Élysée apără împrumutul tapiseriei de la Bayeux către British Museum

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tapiseria de la Bayeux, celebra operă brodată din secolul al XI-lea, al cărei împrumut către Marea Britanie, anunţat de Paris, a stârnit controverse în Franţa, „nu este imposibil de transportat”, a declarat pentru AFP Philippe Bélaval, însărcinat de preşedintele Franţei cu dosarul împrumutului către British Museum, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit acestuia, există „un studiu extrem de precis, semnat de mai multe persoane”, datând de la începutul lui 2025, care detaliază „recomandările ce trebuie respectate în ceea ce priveşte manipularea şi transportul” tapiseriei.

„Acest studiu nu spune absolut deloc că această tapiserie este imposibil de transportat”, a dat asigurări Philippe Bélaval, fără a dezvălui autorii cercetării sau concluziile lor.

„Nu s-a stabilit încă în totalitate cum va fi transportată tapiseria, însă ipoteza principală este transportul rutier cu camionul”, a explicat fostul consilier pe probleme de cultură al lui Emmanuel Macron.

Un studiu de fezabilitate privind transportul tapiseriei de la Bayeux la Londra, întocmit de trei restauratoare în 2022, rămâne confidenţial la solicitarea statului francez.

„Ministerul Culturii realizează un studiu suplimentar referitor la rezistenţa tapiseriei la vibraţii şi la posibilitatea eliminării acestora în timpul transportului, pentru ca acesta să nu prezinte riscuri”, a adăugat Philippe Bélaval.

O petiţie online, lansată pe site-ul change.org şi care solicită renunţarea la împrumutul către British Museum, strânsese până vineri dimineaţă peste 52.000 de semnături.

Autorul acesteia îi cere lui Emmanuel Macron „să renunţe la acest proiect”, pe care îl consideră „o adevărată crimă împotriva patrimoniului”.

Într-un material video postat pe YouTube de prefectura din Calvados în februarie 2025, Cécile Binet, consilier pentru muzee în cadrul Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) – Normandie, afirma că tapiseria este „prea fragilă pentru a fi mutată pe o distanţă mare” şi că „orice manipulare suplimentară” reprezintă „un risc pentru conservarea sa”.

Potrivit lui Philippe Bélaval, „există un ansamblu de studii şi avize care nu se concentrează pe întrebarea dacă tapiseria este sau nu transportabilă, ci încearcă să determine modul în care trebuie manipulată”.

Tapiseria este o „poveste brodată” datând din secolul al XI-lea, cu o lungime de 70 de metri, care relatează cucerirea Angliei în anul 1066 de către Wilhelm, duce de Normandia, viitorul William Cuceritorul.

Preşedintele Emmanuel Macron a anunţat pe 8 iulie că Franţa va împrumuta Marii Britanii tapiseria de la Bayeux între septembrie 2026 şi iunie 2027.

Tapiseria este expusă la muzeul cu acelaşi nume din Bayeux, în Normandia, care urmează să îşi închidă porţile pe 1 septembrie pentru lucrări de renovare.