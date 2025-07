FIA, în centrul unei noi controverse: Penalizarea lui Piastri l-a uimit până și pe Verstappen

Oscar Piastri a pierdut victoria din Marele Premiu de Formula 1 al Marii Britanii după o decizie care a stârnit nedumerire chiar și în rândul rivalilor. După cursa de la Silverstone, Max Verstappen a fost de părere că penalizarea impusă de FIA (de 10 secunde) a fost una extremă.

În turul 21 al Grand Prix-ului de la Silverstone, după o perioadă petrecută sub conducerea mașinii de siguranță, Oscar Piastri (aflat primul în cursă) a accelerat brusc pe linia dreaptă Hangar, iar apoi a frânat violent după ce luminile Safety Car-ului s-au stins.

Conform racingnews365.com, Piastri a ajuns instant de la 218 km/h la doar 52 km/h. Aflat al doilea în cursă, Max Verstappen a fost nevoit să-l evite, dar l-a și depășit, lucru interzis sub Safety Car.

Momentul în care Piastri frânează brusc sub Safety Car, iar Verstappen îl depășește

the piastri-verstappen incident…

it’s undeniable that the way piastri braked was incredibly dangerous and could have ended in a crash had max not reacted fast enough.

his penalty was completely justified. if anything, he got off easy considering the track conditions and low… pic.twitter.com/REFea4wiPk

— ֎ (@norrislogs) July 7, 2025