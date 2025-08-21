LIVE Aberdeen vs. FCSB în Europa League: Echipele de start

G4Media.ro
Aberdeen vs. FCSB în Europa League: Echipele de start

Jucătorii celor de la FCSB înainte de jocul din turul doi preliminar al Champions League
Jucătorii celor de la FCSB / Sursa foto: Aleksandar Djorovic / imago sportfotodienst / Profimedia

FCSB este în fața unui ultim adversar pentru a păși în „grupele” Europa League, ci anume Aberdeen. Campioana României o întâlnește pe formația scoțiană începând cu ora 21:45 pe Stadionul Pittodrie în primul meci din dubla manșă a play-off-ul Europa League. Urmărește partida LIVETEXT pe G4Media și online pe Voyo.

FCSB a eliminat-o pe Drita pentru a ajunge în play-off, în timp ce pentru Aberdeen este primul meci în competițiile europene. Echipa eliminată în urma dublei manșe va juca în grupele Conference League.

LIVETEXT

Ora 21.17:  Iată ce declara căpitanul FCSB-ului, Adrian Șut, premergător partideri: „Nu vreau să ne relaxăm acum că avem locul asigurat în grupa de Conference League. Obiectivul era să ne calificăm în Champions League, dar nu am reușit să-l atingem.

Așa că trebuie să ne calificăm în Europa League. Am văzut în sezonul trecut ce frumos a fost să joci la un nivel atât de mare și să joci de la egal la egal cu adversari puternici”

Ora 21.15:  Aberdeen a câștigat patru titluri de campioană a Scoției (ultimul în 1985), opt Cupe ale Scoției și șase Supercupe ale Scoției. De asemenea, la nivel european gruparea scoțiană se poate mândri cu cucerirea trofeului în Cupa Cupelor (1983) și Supercupa Europei un an mai târziu.

Ora 21.07: Aberdeen are un lot evaluat la €19.80 milioane, conform Transfermarkt. De cealaltă parte, FCSB are un lot de jucători evaluat la €47.43 milioane

Ora 21.05: Aberdeen a terminat pe locul 5 campionatul din Scoția în stagiunea precedentă, la 39 de puncte în urma campioanei Celtic Glasgow

Ora 21.01: Iată echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea, Șut (căpitan), Chiricheș, Cisotti, Tănase, Miculescu – Bîrligea
Rezerve: Edjouma, Kiki, Lixandru, Olaru, Politic, O. Popescu, Zima. Antrenor: Elias Charalambous;

Aberdeen: Mitov – Molloy, Milne, Dorrington, Jensen – Palaversa, Heltne Nilsen (căpitan), Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi
Rezerve: Bilalovic, Boyd, Clarkson, Devlin, Knoester, Lobban, Polvara, Shinnie, Sokler, Suman, Vitols. Antrenor: Jimmy Thelin.

Ora 21.00: Bună seara și bine v-am găsit la un nou meci al FCSB-ului în Europa League! Astăzi, campioana României dă piept în piept cu Aberdeen, ultimul duel de tip dublă manșă pentru calificarea în „grupele” Europa League

