Curtea de Apel București a ridicat sechestre de aproape 15 milioane de euro instituite de DIICOT asupra bunurilor companiei Nordis Management și ale patronilor Vladimir Ciorbă și Emanuel Poștoacă / Decizia este definitivă

Curtea de Apel București a admis contestațiile inculpaților Vladimir Ciorbă, Emanuel Poștoacă (patronii Nordis) și ale firmei Nordis Management SRL (compania mamă a grupului de firme Nordis) împotriva deciziei procurorului DIICOT din 31 iulie 2025 de a prelungi cu 6 luni măsurile asigurătorii instituite împotriva bunurilor mobile și imobile ale contestatarilor, potrivit unui document consultat de G4Media.ro.

”Constată încetate de drept măsurile asigurătorii, instituite de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Structura Centrală – Secția de Combatere de Criminalității Organizate prin ordonanțele nr. (…) din data de 31.01.2025 și data de 03.02.2025 și menținute prin ordonanța nr. (…) din data de 31.07.2015 a PÎCCJ – DIICOT – Structura Centrală – Secția de Combatere de Criminalității Organizate, asupra cotelor părți sociale și asupra bunurilor mobile și imobile, aparținând contestatorilor Poștoacă Florin-Alexandru, Ciorbă Vladimir-Răzvan, Nordis Management SRL și Bîndiu Camelia”, se arată în decizia CAB.

Au fost ridicate sechestre de aproximativ 15 milioane de euro

Potrivit raportului de activitate din martie 2025 (imediat după luarea măsurilor preventive și asigurătorii din dosarul penal Nordis de la DIICOT) al CTIR, administratorul judiciar al Nordis Management SRL (aflat în insolvență) – document publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență – sechestrele ridicate asupra bunurilor Nordis Management sunt în valoare de aproape 15 milioane de euro.

”Măsurile asiguratorii dispuse în cursul urmăririi penale

Tot în calitate de reprezentanţi ai Nordis Management SRL, precum şi pentru calitatea de administrator judiciar din cadrul procedurii de insolvenţă, ne-au fost comunicate şi măsurile asiguatorii ce s-au dispus în cadrul procesului penal, respectiv:

1. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile ale Nordis Management SRL până la concurenţa sumei de 58.084.705,62 lei şi 3.219.032,79 euro, prin ordonanţa din 31.01.20257 (cuprinzând şi enumerarea bunurilor imobile);

2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra părţilor sociale deţinute de Nordis Management SRL în cotă de 95% (95 de părţi sociale) în cadrul Nobileo Real Estate SRL, asupra părţilor sociale în cotă de 100% (100 părţi sociale) în cadrul Nordis Mamaia SRL, asupra părţilor sociale în cotă de 60% (60 de părţi sociale) în cadrul Bertuzzi Mobili SRL, până la concurenţa sumei de 58.084.705,62 lei şi 3.219.032,79 euro, prin ordonanţa din 03.02.2025;

3. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra soldului conturilor deţinute la unităţile bancare UNICREDIT BANK SA, CEC BANK SA, CREDEX BANK SA, până la concurenţa sumei de 58.084.705,62 lei şi 3.219.032,79 euro, prin ordonanţa din 03.02.2025”, se arată în documentul citat.

În ce privește bunurile aflate în proprietatea lui Vladimir Ciorbă, Știrile ProTv anunțau pe 10 februarie 2025 că acesta și soția lui, Laura Vicol, nu ar avea nimic pe numele lor.

Ce alte sechestre sunt puse în dosar

Sechestrele ridicate nu sunt singurele dispuse în dosar. Au fost indisponibilizate și alte bunuri aflate în proprietatea altor companii din grupul Nordis.

”Structura Centrală au dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni.

De asemenea, au fost blocate un număr de 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice”, anunța DIICOT într-un comunicat de presă din 5 februarie 2025.

De ce ar fi ridicat sechestrele Curtea de Apel București

Potrivit articolului 250 indice 2 din Codul de Procedură Penală, măsurile asigurătorii trebuie verificate de judecător la 6 luni în faza de anchetă și la un an în faza de judecată. În dosarul Nordis, sechestrele au fost aplicate pe 31 ianuarie 2025 și 3 februarie 2025 și au fost menținute (prelungite) de procuror la data de 31 iulie 2025.

”Verificarea și menținerea măsurilor asigurătorii s-a făcut la data de 31.07.2025, deci exact la 6 luni. Termenul de 6 luni expiră la sfârșitul zilei respective, 31 iulie 2025.

Oricum, nerespectarea termenului de 6 luni nu are sancțiune prevăzută în Codul de procedură penală, tocmai de aceea în practică s-au cristalizat 2 opinii:

este termen de recomandare și atunci se poate menține și după 6 luni

este un termen de decădere și atrage încetarea măsurii

În cazul Nordis, nu se pune această problemă pentru că menținerea măsurilor a fost făcută în ultima zi a termenului de 6 luni, respectiv 31.07.2025.

Mai grav este ca instanța a constatat încetarea de drept a măsurilor asigurătorii și pentru măsurile luate pe 03.02.2025, pentru care termenul de 6 luni expira pe 03.08.2025, în condițiile în care ordonanța de menținere este emisă pe data de 31 iulie 2025”, au declarat experții în drept consultați de G4Media.ro.

Context. La începutul lui februarie 2025, patronii Nordis, Emanuel Poștoacă și Vladimir Ciorbă, soția acestuia din urmă, fosta deputată PSD Laura Vicol, și alții au fost reținuți de DIICOT sub acuzații precum grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

Sunt acuzați că ar fi încasat 195 de milioane de euro de la clienții Nordis, persoane care doreau să cumpere apartamente în complexurile rezidențiale dezvoltate de Nordis, și ar fi delapidat peste 70 de milioane de euro.

Inițial, inculpații au fost plasați în arest preventiv, însă după 10 zile au fost eliberați. După 6 luni, instanțele le-au ridicat inclusiv controlul judiciar și sechestrele asupra bunurilor.