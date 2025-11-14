Context.ro: Șeful secției de combatere a criminalității organizate din DIICOT spune că „e mai puțin relevant” dacă interlopii spală banii din traficul de persoane

„La nivelul secţiei, în ultimii doi ani, am indisponibilizat bunuri a căror valoare depăşeşte 200 de milioane de lei – sunt destui bani, din aceşti bani vor fi despăgubite victime, se va îndestula statul şi aşa mai departe”, a mai declarat Adrian Todoran, scrie Context.ro

Adrian Todoran, Procurorul Şef al Secției de combatere a criminalității organizate din cadrul DIICOT, a declarat, miercuri, în cadrul evenimentului “Drepturile copiilor victime ale traficului de persoane: protecție și sprijin”, că „este mai puțin relevant că produsul infracţional este investit de infractori în alte domenii, adică produsul e spălat”.

Declarația a fost făcută ca răspuns la întrebarea reporterului Context.ro despre cum justifică faptul că în doar 1,6% din cazurile investigate de DIICOT procurorii au anchetat şi spălarea banilor produși de grupările interlope de pe urma traficului de persoane.

Când a preluat conducerea diviziei DIICOT care investighează rețelele de traficanți de persoane, Todoran spunea fix pe dos: că serviciul pe care acum îl conduce nu avea destule dosare de spălare de bani.

România este campioană la trafic de persoane, fiind principalul furnizor de victime ale traficului de persoane la nivelul Uniunii Europene, conform celui mai recent raport EUROSTAT care arată că una din zece victime traficate în UE are cetăţenie română. 42% din victimele traficate pe teritoriul României în primul semestru al anului 2025 sunt copii, marea majoritate fiind fete, potrivit analizei ANITP.

Cu toate acestea, o investigaţie realizată de Context.ro şi Follow the Money a arătat că, la doi ani după ce Adrian Todoran a devenit șeful Secţiei de combatere a traficului de persoane din DIICOT, anchetatorii încă nu iau urma banilor produşi de interlopi prin trafic de persoane.

În birourile DIICOT au fost aproape 2.500 de cazuri de trafic de persoane între ianuarie 2019 şi octombrie 2024, însă au fost emise doar 41 de rechizitorii şi încheiate 8 acorduri de recunoaştere a vinovăţiei în dosare penale privind infracţiuni de trafic de persoane şi spălare a banilor. Citește investigaţia completă aici.

