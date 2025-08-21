Administraţia Trump anunţă că verifică toate cele 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare

Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare, informează The Associated Press, transmite News.ro.

Departamentul de Stat afirmă că vizele care permit persoanelor să rămână în Statele Unite pot fi revocate în orice moment dacă există „indicii de depăşire a duratei de şedere, activităţi criminale, ameninţări la adresa siguranţei publice, implicare în orice formă de activitate teroristă sau sprijin acordat unei organizaţii teroriste”.