Tanczos Barna, previziuni cu privire la cursul euro-leu, după măsurile fiscal-bugetare: Cu siguranţă dispare riscul de creştere abruptă a cursului / Creşte încrederea în România

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Vicepremierul Tanczos Barna este de părere că, în urma măsurilor fiscale adoptate de Guvern, leul „se va stabiliza”, iar riscul majorării dobânzilor pe care România le plăteşte dacă se împrumută pe pieţele internaţionale va dispărea, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Întrebat, sâmbătă, în emisiunea Insider Politic, la Prima Tv, dacă după pachete de reformă fiscală anunţate de Guvern este posibil ca euro să scadă în raport cu leul românesc şi să revină la sub 5 lei, Tanczos Barna a răspuns: „Poate nu revine sub 5 lei, dar se va consolida”.

„Cu siguranţă dispare riscul de creştere abruptă a cursului, dispare riscul de creştere a dobânzilor pe pieţele internaţionale şi creşte încrederea în România. România nu are o criză economică, nu avem o problemă neapărat în economia naţională. Economia naţională este stabilă, robustă şi poate să producă, aşa cum v-am spus, plus 26 de miliarde de lei plăţi la buget în 6 luni faţă de anul trecut. Noi avem o problemă de echilibru bugetar, fiscal-bugetar. Încercăm să recuperăm ce n-am făcut în 30 de ani, în 5-6 ani de zile la capitolul autostrăzi, de exemplu. Este foarte greu. Nu am avut creşteri de salarii ani de zile, încercăm să recuperăm repede ce am pierdut anii trecuţi. Şi dacă nu avem în paralel şi creşteri de venituri, pur şi simplu nu mai ai de unde să asiguri din buget aceste plăţi”, a explicat fostul ministru al Finanţelor Publice.

Acesta a făcut comparaţia între finanţele ţării şi cele ale unei familii care face investiţii mult mai mari decât îşi poate permite.

„E ca şi cum o familie care are doi copii la facultate începe să construiască şi două case în acelaşi timp, când se întorc copiii să aibă case, fiecare. Şi se trezeşte la un moment dat că nu mai are din ce. Deci lucrurile trebuie echilibrate”, a adăugat Tanczos Barna, în acest context.