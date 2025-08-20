Un turist român s-a rătăcit în munți în Bulgaria și a fost găsit teafăr după o noapte în care temperatura a scăzut spre zero grade

Salvamontiștii bulgari au găsit miercuri dimineață, în jurul orei 9:45, un turist român în vârstă de 41 de ani care se rătăcise aseară în zona vârfului Botev, în Munții Stara Planina. Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, este în stare bună și nu are leziuni. El se afla singur și a petrecut noaptea în aer liber, la o temperatură de aproximativ 0 grade, a transmis radioul public bulgar.

Serviciul de Salvare Montană al Crucii Roșii Bulgare a precizat că ieri după-amiază Ministerul de Interne a solicitat ajutorul salvatorilor montani în căutarea turistului.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani se deplasa cu un scuter și l-a lăsat la poalele vârfului Botev. Apoi s-a îndreptat spre munte, dar nu avea echipament de alpinism. Poliția a găsit scuterul abandonat și a solicitat ajutorul salvatorilor montani.

Puțin după ora 18:00, căutarea a început cu salvatorii din unitatea Kalofer. Operațiunea a continuat până la miezul nopții, dar fără succes. În jurul orei 8 dimineața, operațiunea a fost reluată cu participarea comună a echipelor din Kalofer și Karlovo. Aproape două ore mai târziu, turistul român a fost găsit în stare bună de sănătate.

El a petrecut noaptea în pădure și inițial a reacționat inadecvat când au apărut salvatorii.

El a spus că i-a auzit că îl caută în timpul operațiunii din timpul nopții , dar nu a sunat și nu a ieșit să se arate.

Examenul medical a arătat că este bine, a anunțat unul dintre salvatori, și a precizat că ieri vremea în această parte a muntelui a fost rea, iar temperatura pe timp de noapte a fost în jur de 0 grade.