Ecologizarea lacului Izvorul Muntelui, unde au fost aduse sute de tone de deșeuri în urma viiturilor de pe râul Bistrița, s-ar putea încheia la sfârşitul lunii august

Ecologizarea lacului Izvorul Muntelui, în zona viaductului de la Poiana Largului, s-ar putea încheia la sfârşitul lunii august, a declarat, într-un comunicat de presă, prefectul judeţului Neamţ, Adrian Bourceanu.

Acesta a precizat că se intervine într-un ritm accelerat iar acţiunea de extragere a deşeurilor de pe luciul apei se desfăşoară pe mai multe rampe de colectare.

„Deşi partenerii noştri evită din precauţie să stabilească un termen ferm de finalizare, ţinta pe care o propun este până la sfârşitul lunii august. Acest lucru va fi posibil doar dacă se menţine un ritm constant de muncă, dacă vremea ne va permite”, a declarat prefectul Adrian Bourceanu.

Joi, 18 august, de pe luciul apei au fost scoşi circa 330 metri cubi de masă lemnoasă şi aproape o tonă de kilograme de deşeuri plastice şi din construcţii.

Au fost utilizate patru bărci, un utilaj de colectare deşeuri, patru excavatoare, un buldoexcavator, patru graifere, cinci camioane şi trei încărcătoare frontale.

În urma viiturilor produse în noaptea de 27 spre 28 iulie pe râul Bistriţa, sute de tone de deşeuri au fost aduse în zona viaductului de la Poiana Largului.