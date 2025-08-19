G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ecologizarea lacului Izvorul Muntelui, unde au fost aduse sute de tone de…

Viaductul Poiana Largului / Lacul de acumulare Izvorul Muntelui, Suceava - sursa: captură video Orion Media Vatra Dornei
Viaductul Poiana Largului / Lacul de acumulare Izvorul Muntelui de pe râul Bicaz, Suceava, 29 iulie, ora 13.00 – sursa: captură video Orion Media Vatra Dornei

Ecologizarea lacului Izvorul Muntelui, unde au fost aduse sute de tone de deșeuri în urma viiturilor de pe râul Bistrița, s-ar putea încheia la sfârşitul lunii august

Articole19 Aug 0 comentarii

Ecologizarea lacului Izvorul Muntelui, în zona viaductului de la Poiana Largului, s-ar putea încheia la sfârşitul lunii august, a declarat, într-un comunicat de presă, prefectul judeţului Neamţ, Adrian Bourceanu.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Acesta a precizat că se intervine într-un ritm accelerat iar acţiunea de extragere a deşeurilor de pe luciul apei se desfăşoară pe mai multe rampe de colectare.

„Deşi partenerii noştri evită din precauţie să stabilească un termen ferm de finalizare, ţinta pe care o propun este până la sfârşitul lunii august. Acest lucru va fi posibil doar dacă se menţine un ritm constant de muncă, dacă vremea ne va permite”, a declarat prefectul Adrian Bourceanu.

Joi, 18 august, de pe luciul apei au fost scoşi circa 330 metri cubi de masă lemnoasă şi aproape o tonă de kilograme de deşeuri plastice şi din construcţii.

Au fost utilizate patru bărci, un utilaj de colectare deşeuri, patru excavatoare, un buldoexcavator, patru graifere, cinci camioane şi trei încărcătoare frontale.

În urma viiturilor produse în noaptea de 27 spre 28 iulie pe râul Bistriţa, sute de tone de deşeuri au fost aduse în zona viaductului de la Poiana Largului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Mediului: Sunt zeci, sute de mii de tone de produse marcate ca fiind produse second hand, care în realitate sunt deşeuri / Deşeurile pentru alte state europene sunt deşeuri şi în România

Articole9 Aug • 3.273 vizualizări
3 comentarii

EXCLUSIV Broșteni, o economie dependentă de pădure. Localitatea din Suceava devastată de inundațiile din iulie 2025 se hrănește aproape complet din industria lemnului

Articole, Green News7 Aug • 3.721 vizualizări
4 comentarii

24 de case din Broșteni distruse complet de viiturile din 27 iulie au fost refăcute cu sprijinul unor ONG-uri sau firme

Articole6 Aug • 4.970 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.