VIDEO Faza zilei la Wimbledon: S-a certat cu arbitrul, iar apoi a recunoscut că nu știa regulamentul

Jucătorul Nicolas Jarry (29 de ani) a fost protagonistul unui moment tensionat la Wimbledon 2025: s-a certat cu arbitrul de scaun și l-a acuzat pe adversar, Cameron Norrie, că trișează la serviciul al doilea. La ceva timp după încheierea partidei, sportivul din Chile a recunoscut că de fapt nu cunoaște regulamentul.

Cameron Norrie și Nicolas Jarry au oferit un meci spectaculos în optimile de la Wimbledon, dar și tensionat. Un duel de cinci seturi care s-a întins pe durata a patru ore și 27 de minute (6-3, 7-6, 6-7, 6-7, 6-3).

Jarry și-a vărsat la un moment dat nervii pe arbitrul de scaun, căruia i-a reproșat că nu-l penalizează pe Norrie că pierde prea mult timp până să trimită cu al doilea serviciu.

Chilianul i-a transmis arbitrului că favoritul gazdelor încalcă regulamentul.

Nemulțumit de faptul că arbitrul nu ia nicio decizia împotriva lui Norrie, Jarry a bătut de 23 de ori (!) mingea înainte de a trimite cu al doilea serviciu. Din păcate pentru el, pauza prea mare l-a făcut să comită o dublă greșeală.

„Este normal să faci asta ca să-l scoți din ritm pe celălalt jucător? Trebuie să intervii sau să sugerez eu asta?”, a întrebat, vizibil frustrat, Jarry, citat de mirror.co.uk.

Marea problemă petru Nicolas este însă că nu există o preverede în regulament în legătură cu timpul pe care un jucător și-l poate lua înainte de serviciul al doilea. Timpul de 25 de secunde se aplică doar pentru primul serviciu.

După meci, întrebat direct de jurnaliști dacă știa regulamentul referitor la timpul alocat serviciului, Jarry a recunoscut: „Nu cunosc regulile, așa că am întrebat ceea ce am întrebat.”

De cealaltă parte, Cameron (29 de ani) a recunoscut că și-a luat intenționat mai mult timp între primul și al doilea serviciu pentru a se putea calma și concentra corespunzător.

„Nu voiam să forțez și să greșesc (n.r. cu al doilea serviciu). Nici nu știam că era supărat (n.r. pe faptul că pierdea prea mult timp între servicii)”, a transmis Norrie.

Declarația lui Nicolas Jarry a stârnit multe reacții pe rețelele sociale, mulți dintre fanii împătimiți ai tenisului întrebându-se cum un jucător care a cochetat cu primele 20 de locuri ATP nu cunoaște un aspect atât de important care ține de regulamentul de joc.

WHAT A WAY TO FINISH IT OFF! 🤩

Cameron Norrie is into the quarter-finals of #Wimbledon after being forced to a decider by Nicolas Jarry, but he gets it done by winning 6-3, 7-6(4), 6-7(7), 6-7(5), 6-3 🇬🇧

Just look at what it means 😁 pic.twitter.com/CdXTPOEAG3

— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2025