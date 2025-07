VIDEO Abandon în Turul Franței: Jasper Philipsen părăsește Marea Buclă după un accident puternic

Ciclistul Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a fost forțat să abandoneze Turul Franței, luni, în a 3-a etapă a cursei, după ce a suferit o accidentare puternică cu 60 de km înainte de sosire, în apropierea sprintului intermediar de la Isbergues.

Câștigătorul primei etape și, totodată, purtătorul tricoului verde era bine poziționat în propriul culoar și pregătit să ia roata coechipierului său pentru lansarea sprintului, a fost destabilizat de Bryan Coquard (Cofidis), acesta la rândul său dezechilibrat de Laurenz Rex (Intermarché-Wanty), aflat în centrul drumului. Diagnosticul a fost clar: fractură de claviculă dreaptă, ceea ce a dus la abandonul liderului clasamentului pe puncte, potrivit L’Equipe.

După victoria în prima etapă, la Lille, Turul Franței începuse perfect pentru el și echipa sa, care obținuse un nou succes duminică prin Mathieu Van der Poel. Atmosfera din pluton părea mai relaxată luni, într-o etapă în care era așteptat un sprint masiv la Dunkerque, unde Philipsen ar fi fost printre favoriți.

Odată cu retragerea belgianului, eritreanul Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), al doilea în clasamentul pe puncte, devine noul purtător al tricoului verde în clasamentul virtual. Australianul Kaden Groves, inițial prevăzut ca lansator pentru Philipsen, dar și el capabil de sprint (câștigător al etapei a 6-a din Giro), ar putea prelua rolul principal în finalul etapei pentru Alpecin-Deceuninck.

The green jersey goes DOWN in the battle for the intermediate sprint and it looks like a bad one 💥

That might be the end of Jasper Philipsen’s Tour de France 💔 pic.twitter.com/oUbuDJzzh2

— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 7, 2025