Un italian a murit pe un vârf din Kârgâzstan încercând să salveze o alpinistă din Rusia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un alpinist italian şi-a pierdut viaţa pe un vârf din Kârgâzstan în timp ce încerca să salveze o alpinistă din Rusia care îşi rupsese un picior, transmite joi agenţia ANSA, conform Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bărbatul milanez, Luca Sinigaglia, în vârstă de 49 de ani, a fost descris drept un erou pe reţelele sociale.

Alpinistul a murit pe vârful Pik Pobeda.

Alpinista rusă Natalia Nagoviţina, în vârstă de 47 de ani, care şi-a rupt un picior în timpul coborârii de pe vârf, este încă blocată la altitudine. Trei salvatori italieni vor încerca să o salveze cu elicopterul şi să recupereze totodată trupul lui Senigaglia, conform cotidianului L’Unione Sarda.