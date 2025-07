FOTO Organizatorii de la Wimbledon își cer scuze după ultimul scandal de la All England Club

O eroare mare de arbitraj a avut loc în timpul meciului dintre rusoaica Anastasia Pavlyucenkova și britanica Sonay Kartal de la Wimbledon, iar organizatorii de la All England Club și-au cerut scuze public.

La meciul de duminică dintre Pavlyucenkova și Kartal, ELC (sistemul electronic) nu a semnalizat un aut mare la o minge de pe baseline (linia de fund) trimisă de britanica Kartal.

Reamintim că după 147 de tradiție continuă, la ediția din acest an la Wimbledon arbitrii de linie au fost înlocuiți cu un sistem electronic automat.

Rusoaica s-a plâns de tratamentul primit, după ce arbitrul de scaun a sesizat eroarea sistemului, dar a decis reluarea punctului, în loc ca acesta să fie atribuit Anastasiei.

În cele din urmă, Pavlyuchenko a pierdut acel game, iar furia acesteia a fost și mai mare.

„Nu știu dacă a fost înăuntru sau afară, dar nu poți dovedi. Din moment ce e localnică (n.r. britanică), poți spune ce vrei. Mi s-a furat un ghem”, a spus Anastasia pe teren.

Organizatorii au precizat că ELC a fost „dezafectat din greșeală” pe durata meciului pe o parte a terenului și a reușit să vadă autul la respectiva minge lovită de Kartal.

„Ne cerem scuze jucătorilor. Avem încredere deplină în eficacitatea acestei tehnologii.

În acest caz, a fost o eroare umană și, prin urmare, am revizuit complet procesul și am făcut modificările corespunzătoare”, a declarat un purtător de cuvânt de la All England Club.

Conform regulamentului, dacă tehnologia nu funcționează, atunci arbitrul de scaun trebuie să fie cel care stabilește dacă mingile sunt bune sau nu.

Pavlyucenkova a avut câștig de cauză în cele din urmă, scor 7-6(3), 6-4.

Autul mare la mingea trimisă de Sonia Kartal de la care a pornit scandalul de la Wimbledon

Replay the point because the electronic line calling system missed this return from Sonay Kartal being out.

Anastasia Pavlyuchenkova thought she held for 5-4.

Kartal serving for the set at 5-4 now …

Ball was clearly out but a lot. pic.twitter.com/Ck1uh7eQot

