STUDIU: Vara, adolescenții români petrec până la 6 ore pe zi pe social media. TikTok și Instagram conduc topul
Conform unei analize realizate de Centrul pentru Jurnalism Independent, tinerii petrec aproximativ 6 ore pe zi în fața ecranelor pe timpul verii, când dispun de mai mult timp liber pentru relaxare. În topul preferințelor lor se află platformele de divertisment, precum TikTok și Instagram.
Iată cât timp petrec tinerii în fața ecranelor, în funcție de ciclul de studiu:
|Liceu
|Gimnaziu
|Clasele III-IV
|6 ore / zi
|4 ore / zi
|2 ore / zi
📲 TikTok domină timpul online al tinerilor:
- 1 din 3 liceeni și 1 din 4 gimnaziali spun că stau peste 5 ore/zi pe platformă.
- În plus, 36.2% dintre liceeni și 32.3% dintre gimnaziali petrec pe TikTok între 2 și 3 ore pe zi.
📸 Instagram e ceva mai echilibrat:
- 22.8% dintre liceeni și 17.8% dintre elevii de gimnaziu petrec peste 5 ore/zi pe platformă.
- Totuși, cei mai mulți stau sub o oră/zi: 26.1% la liceu și 34.6% la gimnaziu.
💬 WhatsApp e folosit, dar pentru mai puțin timp:
- Peste jumătate dintre elevi spun că îl folosesc „o oră sau mai puțin pe zi”:
– 53.9% dintre liceeni
– 56.1% dintre gimnaziali
YouTube e folosit cam la fel de mult de liceeni și gimnaziali:
- Aproape 4 din 10 liceeni (36.2%) și 4 din 10 gimnaziali (40.2%) spun că petrec cel mult o oră pe zi pe platformă.
