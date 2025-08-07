G4Media.ro
STUDIU: Vara, adolescenții români petrec până la 6 ore pe zi pe…

Află cum și cât timp petrec adolescenții români pe social media! Un studiu recent realizat de către Centru pentru Jurnalism Independent arată ce platforme domină și cum variază consumul digital în funcție de vârstă. Descoperă tendințele care modelează vara digitală a tinerilor.

STUDIU: Vara, adolescenții români petrec până la 6 ore pe zi pe social media. TikTok și Instagram conduc topul

ENTR7 Aug 0 comentarii

Conform unei analize realizate de Centrul pentru Jurnalism Independent, tinerii petrec aproximativ 6 ore pe zi în fața ecranelor pe timpul verii, când dispun de mai mult timp liber pentru relaxare. În topul preferințelor lor se află platformele de divertisment, precum TikTok și Instagram.

Iată cât timp petrec tinerii în fața ecranelor, în funcție de ciclul de studiu:

Liceu Gimnaziu Clasele III-IV
6 ore / zi 4 ore / zi 2 ore / zi

 

📲 TikTok domină timpul online al tinerilor:

  • 1 din 3 liceeni și 1 din 4 gimnaziali spun că stau peste 5 ore/zi pe platformă.
  • În plus, 36.2% dintre liceeni și 32.3% dintre gimnaziali petrec pe TikTok între 2 și 3 ore pe zi.

📸 Instagram e ceva mai echilibrat:

  • 22.8% dintre liceeni și 17.8% dintre elevii de gimnaziu petrec peste 5 ore/zi pe platformă.
  • Totuși, cei mai mulți stau sub o oră/zi: 26.1% la liceu și 34.6% la gimnaziu.

💬 WhatsApp e folosit, dar pentru mai puțin timp:

  • Peste jumătate dintre elevi spun că îl folosesc „o oră sau mai puțin pe zi”:
    – 53.9% dintre liceeni
    – 56.1% dintre gimnaziali

YouTube e folosit cam la fel de mult de liceeni și gimnaziali:

  • Aproape 4 din 10 liceeni (36.2%) și 4 din 10 gimnaziali (40.2%) spun că petrec cel mult o oră pe zi pe platformă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

