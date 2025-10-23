Cererea pentru transportul rapid de persoane în Deltă s-a redus cu până la 40% / ”Unii şi-au dat angajaţii afară şi au muncit în familie pentru a supravieţui”
Numărul cererilor primite de operatorii privaţi de excursii din Delta Dunării a scăzut anul acesta cu până la 40% faţă de anul trecut, pe fondul războiului din Ucraina, dar şi al situaţiei economice din România, a declarat preşedintele Asociaţiei operatorilor navelor de agrement şi transport rapid, Ştefan Ivanov, transmite Agerpres.
El a menţionat că turiştii au fost anul acesta mai atenţi cu cheltuielile, iar în acest context patronii au preferat să muncească în familie pentru oaspeţi.
„A fost o scădere de la 10% până la 40%, în funcţie de societăţi. Unii şi-au dat angajaţii afară şi au muncit în familie pentru a supravieţui”, a declarat Ivanov.
În opinia lui, calitatea serviciilor oferite turiştilor menţine afacerile din Deltă.
„Dacă eşti competitiv, e ok. Aştepţi să vină (succesul – n.r.) din inerţia lucrurilor, te elimini. Aşa s-a întâmplat cu unele persoane care erau foarte supărate, că este un an prost. E adevărat, a fost un an mai dificil, pentru că au venit şi problemele politice, instabilitate, iar efectul s-a simţit, dar nu la nivelul în care să ne plângem în colaps sau că lumea nu mai vine în Deltă”, a mai afirmat Ştefan Ivanov.
O altă explicaţie a scăderii cererii pentru excursiile în Deltă a constat în tragediile petrecute cu bărcile rapide implicate în activitatea de turism.
„Turiştii au fost mult mai educaţi şi nu au mai făcut nici presiuni asupra conducătorilor de ambarcaţiuni”, a mai spus preşedintele asociaţiei.
Referindu-se la o posibilă creştere a TVA-ului în domeniul turismului la începutul anului viitor, el a menţionat că o asemenea decizie ar afecta şi mai mult activitatea din Deltă.
„Pentru mulţi, ar însemna să închidă activitatea 100%. Creşterea salariului minim nu ne-ar ajuta în faţa unui TVA de 24%”, a conchis Ştefan Ivanov.
Delta numără circa 2.000 de ambarcaţiuni rapide, iar dintre acestea doar 50 sunt implicate în activitatea de transport pasageri.
