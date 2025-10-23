„Fără obligație!” / Studenții brașoveni protestează împotriva prezenței obligatorii la cursuri / „Ne dorim să muncim, dar să și studiem”

O parte din studenții Universității Transilvania din Brașov s-au strâns miercuri în fața Rectoratului, pentru a protesta împotriva prevederii din Regulament care le impune obligativitatea prezenței la cursuri, seminarii și laboratoare, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Brașov.

Ei au anunțat că nu vor mai intra în examene. La protest au fost prezenți aproximativ 100 de tineri, care au venit și cu pancarte pe care și-au trecut nemulțumirile. Studenții spun că noul Regulament nu le mai lasă posibilitatea să muncească.

„În actualul context social-economic, este imposibil să te întreții fără un loc de muncă și noi ne dorim să muncim, dar să și studiem și această decizie, practic, ne face acest lucru imposibil. Orarul, la fel, nu ne permite să lucrăm nici măcar un job part-time. Mulți dintre noi avem zile cu 12 ore, unii au zile chiar până la 10 seara, adică, chiar și dacă, printr-un miracol, am găsi un job part-time în Brașov, ne-ar fi foarte greu să ajungem chiar și la acela. Rectorul ne-a spus că el nu ne poate îngădi dreptul la muncă, dar asta face, prin această decizie.

La fel, rectorul ne-a spus că cine dorea să lucreze, putea să meargă la ”fără frecvență” sau cu ”frecvență redusă”, dar nu aveam această opțiune pentru că eram deja înscriși, deja începea anul universitar, nu ne mai puteam transfera altundeva și, de asemenea, la multe facultăți nici măcar nu există opțiunea de ”fără frecvență”. De exemplu, la mine, la Sociologie, la nicio specializare, nu există ”fără frecvență” sau cu ”frecvență redusă”. (…) Noi am vorbit cu toată lumea – și cu reprezentații studenților, și cu alte organizații studenței – și nu prea ne-au susținut”, a spus studentul Răzvan Pirtea.

Regulamentul amintit a fost aprobat în luna iulie, de Senatul universitar, o structură în care fiecare dintre cele 18 facultăți ale Universității are reprezentați din rândul studenților.

Tinerii mai sunt nemulțumiți și că nu au primit mail cu obligațiile pe care le au chiar de atunci, din vară. Un mail a fost trimis, spun ei, dar abia în 30 septembrie.

De cealaltă parte, conducerea Universității – care a discutat peste 2 ore cu tinerii în fața Rectoratului – le-a subliniat tinerilor, că noul Regulament este o armonizare cu Legea Învățământului Superior, aprobată în 2023, iar astfel de obligații există și în regulamentele altor universități de prestigiu din țară.

„Universitatea le dă același răspuns (studenților – n.r.), care este în conformitate cu prevederile Legii Învățământului Superior, respectiv articolul 32 din alineatul 1, și anume că în cazul învățământului cu frecvență, frecvența este obligatorie la toate activitățile prevăzute în planul de învățământ, inclusiv la cursuri. Acest lucru este un lucru care nu se poate negocia, pentru că este prevăzut de lege și poate că ar mai merita precizat că acest lucru se întâmplă și la alte universități, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara. (…)

M-a bucurat faptul că, deși a fost intens mediatizat, la protest, au participat mai puțin de 1% dintre studenții cu frecvență din Universitatea noastră, ceea ce arată că vasta majoritate a studenților, dacă nu toți, au înțeles că în momentul în care s-au înscris la învățământ cu frecvență, frecvența este în universitate, la activitățile specifice din planul de învățământ”, a precizat rectorul Universității Transilvania, prof.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan.

După mai bine de 2 ore de discuții față în față cu rectorul, tinerii au mai rămas în fața clădirii să protesteze.

Ei au mai precizat că există și o petiție în care se cere anularea acestei prevederi, petiție care, susțin ei, ar avea aproximativ 2000 de semnături.

Noul Regulament i-a nemulțumit pe studenți chiar din 1 octombrie, la deschiderea de an universitar, atunci când studenții s-au plâns că li se interzice folosirea ChatGPT, Grok, Gemini sau oricare alte instrumente de inteligență artificială în redactarea lucrărilor finale pe care le dau pentru a fi evaluate.

Conducerea UnitBv a precizat încă de atunci că studenții se pot folosi de instrumentele de inteligență artificială doar pentru munca de documentare, nu pentru a le face ChatGPT lucrarea pe care ei să o predea cu numele lor. (