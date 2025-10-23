S-a dublat numărul timișenilor care și-au pierdut locul de muncă față de anul trecut, de la 1400, la 3500 / Cei mai mulți sunt din domeniul automotive

Numărul angajaților din Timiș care și-au pierdut locul de muncă în primele nouă luni ale acestui este mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit directorului ITM Timiș, cele mai multe concedieri colective au fost înregistrate în domeniul automotive, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Directorul Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș, Ileana Mogoșanu, spune că cele mai multe concedieri colective au fost înregistrate în domeniul automotive.

“Anul trecut, am avut 1.420 de persoane concediate colectiv și anul acesta sunt 3.521 de persoane concediate colectiv. Ca domenii aș putea să vă spun fabricarea subansamblurilor electronice, fabricarea încălțămintei, fabricarea de mobilă, lucrări de construcții a drumurilor, cultivarea cerealelor, mult pe automotive, fabricarea utilajelor și a mașinilor unelte”, spune Ileana Mogoșanu.

Șefa ITM Timiș subliniază că oamenii care și-au pierdut locurile de muncă și-au găsit repede de lucru.

“Nu cred că este îngrijorător până în momentul de față la o economie activă cum este cea a județului Timiș, pentru că există nevoie de forță de muncă calificată foarte mare, rata șomajului este mică. De obicei, persoanele concediate de la unele societăți până acum și-au găsit locuri de muncă la firmele la care aveau nevoie. După cum ați văzut, foarte multe firme optează pentru a-și aduce forță de muncă din Asia. Și atunci, dacă găsești forță din muncă autohtonă, clar că sunt dispuși să îi angajeze pe cei care vin ca urmare a unor concedieri colective”, mai spune Ileana Mogoșanu.

Directorul ITM Timiș nu a putut preciza dacă persoanele concediate ca urmare a disponibilizărilor colective au primit salarii compensatorii pentru că acest aspect depinde de modul în care au fost negociate contractele colective de muncă, în cazul în care au existat astfel de documente.