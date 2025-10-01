Guvernul Netanyahu confirmă numirea unui nou şef al Shin Bet, deși decizia a fost declarată ilegală de procurorul general

Guvernul israelian a confirmat marţi numirea generalului David Zini, propus de premierul Benjamin Netanyahu, la conducerea Shin Bet, serviciul de securitate internă, relatează AFP.

„Guvernul a aprobat în unanimitate numirea generalului David Zini la conducerea Shin Bet pentru un mandat de cinci ani”, a declarat biroul prim-ministrului într-un comunicat.

Aceasta fusese deja validată pe 25 septembrie de comitetul responsabil pentru numirea înalţilor funcţionari. Decizia lui Netanyahu în mai de a-l numi pe generalul Zini în această funcţie a fost considerată ilegală de către procurorul general, dar comitetul a decis să meargă mai departe.

Generalul în retragere s-ar fi opus negocierilor pentru eliberarea ostaticilor şi a numit conflictul dintre Israel şi militanţii palestinieni un „război etern”, remarci care au stârnit furia rudelor ostaticilor.

Membru al mişcării sioniste religioase de extremă dreapta, Zini a primit, de asemenea, o atenţie deosebită pentru ceea ce criticii săi numesc perspectiva sa „mesianică”, o etichetă pe care el însuşi a susţinut-o într-un discurs din iunie.

Acest termen este legat de mişcarea coloniştilor care consideră Cisiordania şi Gaza ocupate ca aparţinând Israelului.

Fiu al unor imigranţi din Franţa şi nepot al unei supravieţuitoare a lagărului de exterminare nazist de la Auschwitz, generalul Zini a fost şeful comandamentului de instruire al armatei israeliene şi şeful corpului de Stat Major general.

Numirea sa vine după demiterea de către Netanyahu a şefului Shin Bet, Ronen Bar, la capătul unei lupte îndelungate cu procurorul general.

Apărându-şi alegerea, Netanyahu a declarat marţi că „realitatea de după 7 octombrie cerea un nou şef al Shin Bet din afara organizaţiei”, referindu-se la eşecul serviciilor de informaţii care a precedat atacul fără precedent al Hamas asupra sudului Israelului în 2023.

Generalul Zini va prelua oficial funcţia pe 5 octombrie.