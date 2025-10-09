Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unei aeronave British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra / Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum
UPDATE Ora 19.05: Ministerul Sănătății a precizat că, imediat după aterizarea de urgență, s-a confirmat prezența fumului la bord, toate persoanele fiind evacuate. Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului.
„O aeronavă care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra a solicitat și a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, din cauza unor degajări de fum la bord.
Aeronava a aterizat în condiții de siguranță. Imediat după aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate.
Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului.
Situația este în dinamică, revenim cu detalii”, a anunțat Ministerul Sănătății.
Știrea inițială: O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra, a solicitat, joi, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).
Imediat a fost dispusă formarea dispozitivului de urgență pe aeroport.
Aeronava a aterizat în siguranță la ora 18.1. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD.
Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.
