Aterizare de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a unei aeronave British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra / Patru pasageri s-ar fi intoxicat cu fum

UPDATE Ora 19.05: Ministerul Sănătății a precizat că, imediat după aterizarea de urgență, s-a confirmat prezența fumului la bord, toate persoanele fiind evacuate. ​Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului.

„O aeronavă care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra a solicitat și a efectuat o aterizare de urgență pe Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni, din cauza unor degajări de fum la bord.

​Aeronava a aterizat în condiții de siguranță. Imediat după aterizare, s-a confirmat prezența fumului, iar toate persoanele aflate la bord au fost evacuate.

​Patru persoane acuză stări de rău, fiind posibil intoxicate cu fum, și primesc asistență medicală la fața locului.

Situația este în dinamică, revenim cu detalii”, a anunțat Ministerul Sănătății.

Știrea inițială: O aeronavă aparţinând companiei British Airways, care efectua o cursă pe ruta Istanbul – Londra, a solicitat, joi, la ora 17.50, aterizarea de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, întrucât patru pasageri acuzau probleme medicale. Din primele informații, se pare că pasagerii respectivi s-ar fi intoxicat cu fum, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB).

Imediat a fost dispusă formarea dispozitivului de urgență pe aeroport.

Aeronava a aterizat în siguranță la ora 18.1. La bord au urcat echipajul medical al aeroportului și un echipaj SMURD.

Avionul, de tip Airbus A320, are la bord 142 pasageri.