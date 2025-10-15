FIFA: Donald Trump are dreptul de a decide ce orașe sunt sigure pentru Cupa Mondială
FIFA a declarat pentru Sky News că Guvernul SUA are dreptul de a stabili dacă orașele sunt sigure pentru Cupa Mondială – după ce Donald Trump a amenințat că va exclude zona Boston de la găzduire.
Președintele american și-a intensificat criticile la adresa criminalității din orașele conduse de democrați la Casa Albă, după ce a susținut anterior că statul California ar putea fi deposedat de meciurile evenimentului FIFA de anul viitor și de cele ale Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028.
Președintele FIFA, Gianni Infantino, este un aliat apropiat al Președintelui Trump – participând chiar și la summitul său de pace pentru Gaza din Egipt săptămâna aceasta – și nu se opune intervențiilor sale legate de Cupa Mondială.
Într-o declarație pentru Sky News, FIFA a transmis:
„Siguranța și securitatea sunt prioritățile principale la toate evenimentele FIFA la nivel mondial. Siguranța și securitatea sunt, evident, responsabilitatea guvernelor, iar acestea decid care este cel mai bun interes pentru siguranța publică. Sperăm ca fiecare dintre cele 16 orașe gazdă să fie pregătit să găzduiască cu succes și să îndeplinească toate cerințele necesare.”
FIFA nu a comentat în mod direct posibilitatea schimbării vreuneia dintre cele 11 locații din SUA pentru Cupa Mondială masculină extinsă la 48 de echipe, unde americanii vor găzdui 78 din cele 104 meciuri, inclusiv finala din New Jersey. Restul jocurilor vor avea loc în Canada și Mexic.
Orașul Boston nu găzduiește meciuri în sine, dar terenul echipei New England Patriots din NFL, aflat la circa 50 de kilometri distanță în Foxborough, Massachusetts, va fi folosit de FIFA pentru șapte meciuri.
Președintele Trump a declarat: „Dacă cineva face o treabă proastă și dacă simt că există condiții nesigure, l-aș suna pe Gianni – șeful FIFA, care este fenomenal – și i-aș spune: ‘Hai să ne mutăm în altă locație,’ iar ei ar face asta. Nu i-ar plăcea să o facă, dar ar face-o foarte ușor.”
Președintele Trump și domnul Infantino s-au întâlnit pentru prima dată în timpul primului mandat al lui Trump, când SUA a obținut dreptul de a găzdui turneul de anul viitor. De atunci, au apărut împreună la summituri și întâlniri în întreaga lume.
Mai devreme în această săptămână, Președintele Trump a criticat-o pe primărița orașului Boston, Michelle Wu, afirmând că „stânga radicală” preia controlul asupra orașului. El a făcut aceste comentarii în timp ce îl găzduia pe președintele argentinian Javier Milei.
Administrația Trump a desfășurat deja trupe ale Gărzii Naționale în Washington, Los Angeles și Memphis, în ceea ce a numit o încercare de a combate criminalitatea.
