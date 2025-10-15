De ce a participat președintele FIFA, Gianni Infantino, la summitul din Gaza?

Pe podiumul din Sharm el-Sheikh, Egipt, unde liderii mondiali l-au înconjurat pe președintele Trump pentru a marca acordul de încetare a focului în Gaza, s-a remarcat un om care nu era nici șef de guvern, nici membru al familiei regale arabe, scrie New York Times.

Gianni Infantino, președintele forului mondial de fotbal, FIFA, a fost singurul oficial sportiv prezent la summitul de luni și singurul demnitar fără rol politic. El a pozat pentru fotografii alături de președintele Trump și de președintele Abdel Fattah el-Sisi al Egiptului. A promis să ajute la reconstrucția terenurilor de sport distruse în Gaza și a declarat că a călătorit în Egipt la invitația lui Donald Trump.

„Este foarte important pentru FIFA să fie prezentă aici”, a declarat Infantino pe Instagram, într-un videoclip elegant care prezintă interacțiunile sale cu liderii mondiali.

Infantino și-a făcut o prioritate să fie prezent oriunde se află Trump, indiferent de agenda zilei. Infantino a ținut un discurs la o cină pentru oameni de afaceri organizată de Trump în 2020, în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția. În timpul pandemiei de Covid din acel an, a călătorit la Washington pentru semnarea Acordurilor Abraham, care au stabilit relații diplomatice între Israel și mai multe națiuni arabe. De asemenea, și-a asigurat un loc proeminent la a doua inaugurare a lui Trump din acest an și a apărut de multe ori în Biroul Oval de atunci.

Infantino a fost unul dintre cei mai mari susținători ai lui Trump încă din primul său mandat, când Statele Unite au obținut drepturile de co-gazdă pentru Cupa Mondială din 2026. FIFA a deschis un birou în Trump Tower în acest an. El l-a lăudat pe Trump în termeni elogioși – săptămâna trecută, a cerut ca acesta să primească Premiul Nobel pentru Pace pentru eforturile sale în Gaza – și, în schimb, a fost răsplătit cu genul de atenție și acces pe care Trump le rezervă pentru principalii săi consilieri și aliați.

Relația strânsă dintre cei doi a stârnit critici, inclusiv din partea altor oficiali din fotbal, cu privire la faptul că Infantino ar trebui să formeze o legătură publică atât de strânsă cu un lider mondial. FIFA are reguli stricte privind interferența politică în fotbal, iar directorii FIFA și alți oficiali din fotbal și-au exprimat în privat îngrijorarea cu privire la comportamentul lui Infantino în preajma lui Trump, potrivit unor oficiali. Trump l-a numit pe Infantino „regele fotbalului”.

Un purtător de cuvânt al FIFA a menționat că mulți lideri mondiali erau prezenți și că, în calitate de președinte al FIFA, Infantino avea dreptul să fie acolo ca un egal.

FIFA este sub presiune să se pronunțe asupra unei plângeri vechi de doi ani depuse de unul dintre membrii săi, federația palestiniană de fotbal, împotriva Israelului. Plângerea susține că Israelul a încălcat regulamentele FIFA, inclusiv regulile privind teritorialitatea, permițând echipelor din colonii israeliene din Cisiordania să joace în liga israeliană. Israelul a respins acuzațiile.

„Infantino a abandonat orice pretenție de neutralitate politică pe care FIFA o susține și pe care este obligată să o respecte prin statut, și a plasat FIFA ferm de partea lui Donald Trump și Benjamin Netanyahu”, a declarat Nick McGeehan, directorul grupului de apărare a drepturilor omului FairSquare, care a publicat rapoarte critice la adresa FIFA. El a descris apariția lui Infantino în Egipt ca fiind „extrem de îngrijorătoare”.

Un purtător de cuvânt al FIFA nu a răspuns la întrebările referitoare la declarația lui McGeehan.

Infantino, care a călătorit la summit cu un avion privat deținut de Qatar pe care îl folosește frecvent, a respins criticile. El a insistat că are nevoie de o relație strânsă cu liderul țării gazdă pentru a organiza cu succes Cupa Mondială. El a petrecut mult mai puțin timp cu liderii Canadei și Mexicului, care sunt co-gazdele turneului.

Există puține precedente în care liderii sportivi să se alinieze atât de strâns cu liderii mondiali precum a făcut-o Infantino. Președinta Comitetului Olimpic Internațional, Kirsty Coventry, care gestionează în mod similar relațiile cu șefii de guvern, nu a participat la summitul din Egipt. Predecesorul lui Infantino, Sepp Blatter, care a fost demis în urma unui scandal de corupție în 2015, nu a fost niciodată o prezență constantă la evenimentele politice. Nici Thomas Bach, pe care Coventry l-a succedat anul acesta.

Infantino s-a apropiat de lideri din alte părți care estompează granițele dintre afaceri și guvern. Printre aceștia se numără președintele Paul Kagame din Rwanda, pe care grupurile pentru drepturile omului îl acuză că organizează alegeri frauduloase; prințul moștenitor Mohammed bin Salman din Arabia Saudită, care a obținut drepturile de găzduire a Cupei Mondiale din 2034 fără o licitație; și șeicul Tamim bin Hamad Al Thani din Qatar, care a găzduit Cupa Mondială din 2022. Qatarul i-a pus la dispoziție lui Infantino o vilă în Doha înainte de Cupa Mondială din 2022.

Infantino i-a acceptat și pe membrii familiei Trump. El a încălcat convențiile, permițându-i fiicei lui Trump, Ivanka, să participe la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială a Cluburilor, un nou turneu care a avut loc în Statele Unite în acest an.

Trump l-a convins pe Infantino să-i lase două trofee FIFA, inclusiv o replică a Cupei Mondiale, care este expusă în Biroul Oval. La începutul acestei luni, spațiul rezervat pentru aceasta la muzeul FIFA din Zurich era gol.