„Accidentările l-au oprit să fie numărul unu în epoca lui Federer, Nadal…

Juan Martin Del Potro, în lacrimi la retragerea din tenis / Sursa foto: captură video

„Accidentările l-au oprit să fie numărul unu în epoca lui Federer, Nadal și Djokovic” – Sabatini despre ghinionistul Del Potro

Juan Martin Del Potro a spus adio tenisului în lacrimi, din cauza accidentărilor repetate. A fost unul dintre jucătorii de temut într-o epocă în care Federer, Nadal și Djokovic au făcut legea. Gabriela Sabatini spune că Del Potro ar fi ajuns numărul unu mondial dacă accidentările l-ar fi ocolit în carieră.

Fostă ocupantă a locului 3 mondial și campioană de Grand Slam, Gabriela Sabatini este convinsă de faptul că Juan Martin Del Potro ar fi ajuns numărul unu mondial dacă nu s-ar fi accidentat atât de des în carieră.

„Cred că dacă accidentările l-ar fi lăsat în pace un pic mai mult pe Juan Martin, ar fi ajuns numărul unu mondial, chiar dacă Federer, Nadal și Djokovic erau acolo”, a precizat Sabatini, citat de tennisworldusa.org.

De-a lungul carierei, Del Potro a reușit patru victorii contra lui Novak Djokovic (16 înfrângeri), 6 contra lui Nadal (și 11 înfrângeri) și 7 împotriva lui Federer (și 18 înfrângeri).

Pe parcursul carierei, argentinianul a câștigat 22 de titluri ATP, dar a pierdut și 13 finale. Del Potro a câștigat ultimul său turneu la Indian Wells în 2018.

Cine este Gabriela Sabatini

Gabriela Sabatini – 57 de ani, a adunat din premiile din tenis $8.785.850, a fost cel mai sus pe locul 3, a triumfat la US Open în 1990 și a mai disputat o finală la Wimbledon, un an mai târziu.

Mai are și opt prezențe în semifinale: câte patru la Australian Open și Roland Garros. De asemenea, a câștigat o medalie de argint la Jocurile Olimpice din 1988.

Cele mai bune lovituri ale lui Juan Martin Del Potro contra BIG 3

