„Îl iubesc pe Hitler”. Dezvăluiri despre discuțiile rasiste ale tinerilor republicani: Mii de mesaje private scurse în presă arată cum tineri lideri ai Partidului Republican glumesc despre camere de gazare, sclavie și viol

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderii grupurilor Tineretului Republican din întreaga țară se temeau ce s-ar fi întâmplat dacă discuția lor pe Telegram ar fi fost divulgată, dar au continuat să scrie oricum. Îi numeau pe negri maimuțe și „oameni pepene” și se gândeau să-și pună adversarii politici în camere de gazare. Vorbeau despre violarea dușmanilor lor și despre sinuciderea acestora și îi lăudau pe republicanii care, în opinia lor, susțin sclavia, dezvăluie Politico.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

William Hendrix, vicepreședintele Tinerilor Republicani din Kansas, a folosit cuvintele „n–ga” și „n–guh”, variante ale unei insulte rasiale, de mai mult de o duzină de ori în discuție. Bobby Walker, vicepreședintele tinerilor republicani din statul New York la acea vreme, s-a referit la viol ca fiind „epic”.

Peter Giunta, care la momentul respectiv era președintele aceleiași organizații, a scris într-un mesaj trimis în iunie că „toți cei care votează „nu” vor merge la camera de gazare.”

Giunta se referea la un vot care urma să aibă loc pentru a decide dacă ar trebui să devină președintele Federației Naționale a Tinerilor Republicani, organizația politică a Partidului Republican cu 15 000 de membri, destinată republicanilor cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani.”Voi crea unele dintre cele mai bune metode de tortură fiziologică cunoscute de om. Vrem doar adevărați credincioși”, a continuat el. doi membri ai chat-ului au răspuns.

„Putem repara dușurile? Camerele de gazare nu se potrivesc cu estetica hitleristă”, a răspuns Joe Maligno, care s-a identificat anterior ca fiind consilierul general al Tinerilor Republicani din statul New York. publicitateAnunț publicitar”Sunt gata să privesc cum ard oamenii acum”, a declarat Annie Kaykaty, membră a comitetului național din New York.

Schimbul de mesaje face parte dintr-un set de chat-uri Telegram – obținute de POLITICO și care se întind pe mai mult de șapte luni de mesaje între liderii Tinerilor Republicani din New York, Kansas, Arizona și Vermont. Chat-ul oferă o privire nefiltrată asupra modului în care o nouă generație de activiști republicani vorbesc atunci când cred că nimeni nu ascultă.

De când POLITICO a început să facă investigații, un membru al grupului de chat nu mai este angajat, iar oferta de muncă a altuia a fost anulată. Republicanii proeminenți din New York, inclusiv deputatul Elise Stefanik și liderul minorității din Senatul statului, Rob Ortt, au denunțat chat-ul.

Cele 2 900 de pagini de chat, partajate între o duzină de republicani din generația millennial și Gen Z între începutul lunii ianuarie și jumătatea lunii august, descriu campania lor de preluare a controlului asupra organizației naționale a tinerilor republicani pe baza unei platforme pro-Donald Trump de linie dură.

Împreună, mesajele dezvăluie o cultură în care retorica rasistă, antisemită și violentă circulă liber – și în care relaxarea normelor politice din era Trump a făcut ca astfel de discuții să pară mai puțin tabu printre cei care se poziționează ca următorii lideri ai partidului.

„Cu cât atmosfera politică este mai deschisă și mai eliberatoare – așa cum a fost odată cu apariția lui Trump și a unui Partid Republican mai de dreapta chiar și înainte de el – cu atât tinerii și oamenii mai în vârstă sunt mai deschiși să spună glume rasiste, să facă comentarii rasiste în privat și în public”, a declarat Joe Feagin, profesor de sociologie la Texas A&M, care a studiat rasismul în ultimii 60 de ani.

El este, de asemenea, îngrijorat de faptul că aceste cuvinte ar putea fi aplicate politicii publice. „Dinamica rasismului facil și a cruzimii ocazionale s-a desfășurat într-o manieră adesea întunecată și plină de viață în cadrul chat-urilor, unde discuțiile despre campanie și bârfele de partid s-au transformat în fluxuri de insulte și fantezii violente.

Membrii grupului de discuții au vorbit liber despre presiunea de a se supune lui Trump pentru a evita să fie numiți RINO, despre dragostea față de naziști în cadrul aripii drepte a partidului lor și despre presupusa activitate a președintelui de a suprima documente legate de infracțiunile sexuale comise de bogatul finanțator Jeffrey Epstein împotriva copiilor.

„Trumps prea ocupat să ardă dosarele Epstein”, a scris Alex Dwyer, președintele Tinerilor Republicani din Kansas, într-un exemplu.Dwyer și Kaykaty au refuzat să comenteze. Maligno și Hendrix nu au răspuns solicitărilor de comentarii. însă unii dintre cei implicați în chat au răspuns public.

Giunta a susținut că publicarea chat-ului face parte dintr-un „asasinat de caracter foarte bine coordonat, care a durat un an, condus de Gavin Wax și de Clubul Tinerilor Republicani din New York” – o aluzie la un război intern, cândva ascuns, care a ieșit acum la iveală.

„Aceste jurnale au fost obținute prin extorcare și furnizate către POLITICO de aceleași persoane care conspiră împotriva mea”, a declarat el. „Ceea ce este cel mai descurajant este că, în ciuda sprijinului meu neclintit față de președintele Trump încă din 2016, membrii roșii [sic] ai administrației sale – inclusiv Gavin Wax – au participat la această conspirație pentru a mă ruina public doar pentru că i-am provocat în privat.”

Wax, un angajat al Departamentului de Stat al lui Trump, a condus anterior Clubul Tinerilor Republicani din New York – un grup separat, cu sediul în oraș, care este în contradicție cu organizația de stat, Tinerii Republicani din statul New York.

În ciuda aluziilor sale la luptele interne, Giunta și-a cerut scuze: „Îmi pare foarte rău față de cei care au fost jigniți de limbajul insensibil și impardonabil găsit în cele peste 28 000 de mesaje ale unui chat de grup privat pe care l-am creat în timpul campaniei mele pentru a conduce tinerii republicani”, a declarat el.

„Deși îmi asum întreaga responsabilitate, nu am avut nicio modalitate de a verifica acuratețea lor și sunt profund îngrijorat de faptul că jurnalele de mesaje în cauză ar fi putut fi trucate în mod înșelător.” Cel puțin o persoană din chat-ul Telegram lucrează în administrația Trump: Michael Bartels, care, potrivit contului său de LinkedIn, ocupă funcția de consilier superior în cadrul biroului consilierului general din cadrul U.S. Small Business Administration. Bartels nu a avut prea multe de spus în chat, dar nici nu a oferit vreo reacție împotriva retoricii ofensatoare din acesta.

El a refuzat să comenteze. o declarație notarială semnată de Bartels și obținută de POLITICO aruncă, de asemenea, lumină asupra rivalității intrapartinice care a determinat ca chat-ul Telegram „RESTOREYR WAR ROOM” să fie făcut public. Bartels face referire și la Wax. El a scris că nu a dat POLITICO chat-ul și că Wax „a cerut” într-un apel telefonic să furnizeze jurnalul complet al chat-ului.

Citește dezvăluirile integral în Politico