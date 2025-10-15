Ronnie O’Sullivan încearcă să-l copieze pe Mark Williams, unul dintre marii rivali, crede legendarul Stephen Hendry

Legendarul Stephen Hendry este de părere că Ronnie O’Sullivan își schimbă filosofia de joc pe finalul carierei fiind inspirat de unul dintre marii săi rivali, Mark Williams.

Recent, Williams a devenit cel mai în vârstă campion din istorie al unui turneu de puncte din snooker, iar Hendry consideră că Ronnie vrea să-i urmeze modelul.

Concret, Hendry este de părere că O’Sullivan încearcă să adopte aceeași atitudine relaxată care l-a ajutat pe rivalul său galez să triumfe din nou la 50 de ani.

„Îmi dau toată silința când sunt pe teren, dar dacă pierd, nu-mi pasă. Nu mă plâng și nu mă gândesc la asta.

Dacă te învinovățești când pierzi, te vei lupta în acest joc”, a spus Mark Williams după finală.

„Dacă mai mulți jucători ar adopta aceeași atitudine, s-ar vedea o îmbunătățire”, a completat galezul după titlul cucerit la Grand Prix-ul de la Xi’an.

A fost al 27-lea trofeu din cariera sa, un record impresionant pentru un jucător care, după cum spune chiar el, nu se mai antrenează zilnic.

Hendry: „Ronnie încearcă să-l copieze pe Mark”

Invitat să comenteze evoluțiile recent ale lui O’Sullivan, Stephen Hendry este convins de faptul că „The Rocket” încearcă să-l copieze pe marele său rival.

„Cred că Ronnie încearcă să îl copieze puțin pe Mark în atitudinea sa, chiar și în interviurile de după meciuri”, a declarat Hendry în podcastul Snooker Club, conform Metro.co.uk.

„A văzut că asta e calea de urmat”, adaugă Hendry.

O’Sullivan (49 de ani) a ajuns până în sferturile de finală la Xi’an, unde a fost învins de Gary Wilson (5-2). Hendry este de părere că programul redus al lui Ronnie ar putea explica lipsa de consistență în momentele cheie.

„Când câștigă, Ronnie arată grozav. Dar poate că, neparticipând constant, îi lipsește acel ritm. Când apare presiunea, s-ar putea să nu aibă acea acuitate competitivă care vine doar din meciuri jucate săptămânal”, spune Stephen Hendru făcând referire la Ronnie O’Sullivan.