România are două jucătoare în sferturile WTA Osaka, după ce Sorana Cîrstea a obținut o victorie categorică

Sorana Cîrstea a făcut miercuri pasul în sferturile WTA Osaka, după ce a câștigat de-o manieră categorică meciul cu Katie Boulter, scor 6-3, 6-1. România mai are o reprezentantă printre cele mai bune opt ale turneului nipon: Jaqueline Cristian.

Sorana a fost decisivă de la retur, ea reușind șase break-uri de-a lungul partidei cu Boulter.

Succesul, unul categoric de altfel, s-a conturat în doar 70 de minute.

Pentru Cîrstea va urma un duel cu învingătoarea partidei dintre Viktorija Golubic și Marie Bouzkova, a cincea favorită a întrecerii din Japonia.

De cealaltă parte, pentru Jaqueline Cristian urmează un meci contra principalei favorite, Naomi Osaka.

Pentru calificarea în sferturi, Sorana are asigurat un cec în valoare de $6.815 și 54 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Turneul de la Osaka are loc în perioada 13-19 octombrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275,094, iar competiția face parte din categoria WTA 250. Principalele favorite Naomi Osaka, Linda Noskova și Elise Mertens.