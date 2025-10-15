Jaqueline Cristian, calificare spectaculoasă în sferturi la WTA Osaka după ce a pierdut primul set cu 6-0

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Jaqueline Cristian a reușit o revenire spectaculoasă în meciul cu Jessica Maneiro Bouzas (a opta favorită), sportiva noastră calificându-se în sferturile turneului WTA de la Osaka după ce a pierdut primul set cu 6-0.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Jaqueline a avut parte de un debut de coșmar de meci: a cedat toate game-urile primului set, iar Bouzas s-a impus cu 6-0 după doar 31 de minute de joc.

Cristian a reușit să reducă numărul mare de erori neforțate, a servit mult mai bine și a început să domine raliurile.

A câștigat al doilea set cu 6-4, iar în decisiv a continuat să domine schimburile. Jaqueline a avut câștig de cauză cu 6-2, iar victoria s-a conturat după o partidă de o oră și 57 de minute.

Acum, Cristian așteaptă să afle numele adversari din sferturi: învingătoarea partide dintre Naomi Osaka (16 WTA și principala favorită) și Suzan Lamens (locul 57 mondial).

Pentru calificarea în sferturi, Jaqueline are asigurat un cec în valoare de $6.815 și 54 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

Reamintim că România mai are o reprezentantă pe tabloul feminin de simplu: în optimile turneului WTA 250, Sorana Cîrstea va da peste Katie Boulter (locul 59 mondial).

Turneul de la Osaka are loc în perioada 13-19 octombrie, pe hard, are premii totale în valoare de $275,094, iar competiția face parte din categoria WTA 250. Principalele favorite Naomi Osaka, Linda Noskova și Elise Mertens.