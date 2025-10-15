G4Media.ro
Florian Lixandru, șeful ISMB, despre activitățile plătite de părinți în Săptămâna Verde…

Florian Lixandru / Foto: Captură Facebook Live

Florian Lixandru, șeful ISMB, despre activitățile plătite de părinți în Săptămâna Verde și Școala Altfel: Au dreptate să se plângă. Cei care nu respectă vor suporta consecințele

Articole15 Oct 0 comentarii

Inspectorul general Școlar al Municipiului București, Florian Lixandru, a spus că miercuri, 15 octombrie, școlile din Capitală vor primi o informare cu privire la modul în care trebuie să desfășoare calendarul activităților din programele Școala Altfel și Săptămâna Verde. „Părinții (n. red care plătesc activitățile) au dreptate să se plângă. Cei care nu respectă vor suporta consecințele”, a spus Florian Lixandru la prezentarea Raportului privind starea Învățământului din Municipiul București pe anul 2024-2025.

  • Edupedu.ro a scris că în „Școala altfel” și „Săptămâna verde” sunt interzise activităţile care implică costuri din partea părinților, potrivit unei adrese a Inspectoratului Școlar Cluj

Florian Lixandru, inspectorul general școlar al Municipiului București, a spus legat de discuțiile din spațiul public privind activitățile din cadrul programelor Școala Altfel și Săptămâna Verde, că „părinții (n. red care plătesc activitățile) au dreptate să se plângă. Cei care nu respectă vor suporta consecințele”.

Lixandru a mai spus că pe 15 octombrie, și ISMB va transmite școlilor o adresă prin care „vom transmite precizări cu privire la respectarea legislației cu în legătură cu metodologia de implementare a acestor proiecte. Nu trebuie să transformăm o activitate educativă într-o activitate recreativă și vom veni cu precizări utile pentru directorii de unități de învățământ”, a spus șeful ISMB.

